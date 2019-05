“Es totalmente falso que la Reforma de Pensiones subirá la edad de jubilación”

Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán. La autoridad regional quiso aclarar que esta es una opción que las personas podrán tomar de manera voluntaria.

Curicó. A pocos días de someter a votación la idea de legislar la Reforma de Pensiones presentada por el Ejecutivo, el seremi de Gobierno de la Región del Maule, Jorge Guzmán, explicó los alcances de esta modificación en una visita realizada al director de diario La Prensa, Manuel Massa.

“Primero hay que señalar que en 40 años del sistema de pensiones, desde 1980, no se ha hecho una reforma tan importante, cuando cambó del sistema de reparto al sistema de capitalización individual. Hoy el Gobierno se hace cargo de una necesidad que hace mucho tiempo lo venían planteando las personas y en especial de los adultos mayores”, explicó Guzmán.

En ese sentido, explica que esta reforma no solo se hace cargo de los que seremos adultos mayores en el futuro, sino que de quienes hoy están en ese segmento, quienes hoy están sufriendo las consecuencias de las bajas pensiones.

“Primero, respecto a los que serán adultos mayores, se pone una carga de cotización adicional; hoy es de un 10% y va a subir a un 14%, y este 4 por ciento será de carga al empleador y no del trabajador”, dice.

En cuanto a las críticas de algunos sectores que plantean que esta diferencia debería ser puesta por parte del Estado, el seremi de Gobierno explicó que “el Estado se tiene que hacer cargo de quienes hoy son adultos mayores y lo hace a través de aportes adicionales, primero con los más vulnerables, que hoy tienen una Pensión Básica Solidaria que no supera los $107.000, y que desde el primer día que se apruebe esta reforma subirá en un 10% y seguirá subiendo cada cinco años de la persona”.

CLASE MEDIA

Paralelamente, Guzmán explica que la Reforma de Pensiones también se hace cargo de la clase media, entregando un aporte adicional para aquellos hombres que tengan más de 22 años de cotizaciones y que su pensión no supere lo que ellos ahorraban al momento de trabajar. Y para las mujeres que tengan 16 años de cotizaciones. “Por qué esta ‘discriminación’ a favor de la mujer, porque es la mujer la que se ha visto más perjudicada con el sistema de pensiones; muchas veces posterga su cotización por dedicarse al cuidado del hogar y la familia, o una injusticia tan grande como que a igual trabajo menor remuneración en relación a un hombre”.

El seremi de Gobierno dijo además, que la Reforma de Pensiones también establece un aporte adicional para las mujeres.

“VOLUNTARIO”

Un tema que ha sido polémico y al parecer no se ha entendido por muchos parlamentarios y comunicadores, es el aumento de la edad de jubilación, pues se ha malinterpretado el sentido que el Gobierno quiere darle a este punto.

“La Reforma de Pensiones lo que incluye es que entregará un beneficio adicional a aquellos adultos mayores que voluntariamente, y recalco voluntariamente, quieran postergar la edad de jubilación. Y establece un aporte adicional que además les permite que aquello que ahorren puedan retirar hasta un 50% por sobre la edad de jubilación. Es decir, una persona que cotiza hoy por el sueldo mínimo podría ahorrar de manera adicional hasta $800.000 por cada año, de lo que podría retirar hasta el 50% de forma libre”.

Este tema ha sido polémico, pues muchos creen que la edad de jubilación subirá para las mujeres a los 65 años y para los hombres a los 70 años, de manera obligatoria.

“Eso es totalmente falso. La edad de jubilación se mantiene en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Pero sí se les da un estímulo a aquellos adultos mayores que quieran seguir aportando, que quieren seguir trabajando. Nosotros estamos convencidos y así lo ha propuesto el Presidente Sebastián Piñera, que la vida no termina a los 65 años y por lo tanto, quienes quieran seguir capacitándose hoy tienen las puertas abiertas en Sence –como no lo tenían antes-, pueden emprender a través d e Fosis o Sercotec, pero también pueden seguir trabajando de manera dependiente y por lo tanto pueden seguir cotizando en beneficio de su pensión futura. Esa es una decisión voluntaria, no es obligatoria y por lo tanto pueden postergar la edad de pensionarse y recibirán un aporte adicional y un beneficio adicional para quien así lo quiera”, explicó el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán.

¿En qué etapa está hoy la Reforma de Pensiones?

“Estamos en la etapa de aprobar la idea de legislar en la Cámara de Diputados –tal como se hizo con la Reforma Tributaria. Y el llamado que estamos haciendo a los parlamentarios es que aprueben la idea de legislar, que es sumamente importante. Aquí han aparecido sectores de la oposición que han manifestado que no van a votar a favor de la idea de legislar solamente consideran que el proyecto sería insuficiente… entonces la respuesta para estos sectores es clara: durante 40 años no se hizo nada por mejorar el sistema de pensiones, cuatro años de la administración anterior se formó una comisión de Reforma de Pensiones que no avanzó en nada y es el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el que se está haciendo cargo de un problema y está proponiendo soluciones… Entonces negarse a la idea de legislar es cerrarle la puerta a los más de 3 millones de adultos mayores, que hoy tienen el problema de las pensiones bajas y también negarse a mejorar la situación de todos los que seremos adultos mayores en el futuro. Por tanto nosotros tenemos las puertas abiertas para dialogar, para conversar, para mejorar el proyecto si fuera necesario, pero en definitiva el negarse y obstruir el desarrollo de este proyecto tan importante para Chile, es cerrarle la puerta y darle la espalda a los más de 3 millones de adultos mayores que esperan una solución hoy”.

La votación para aprobar la idea de legislar el proyecto de Reforma de Pensiones, debería darse dentro de la próxima semana, “por tanto es muy urgente dar este mensaje a los parlamentarios; sabemos que los parlamentarios de Chile Vamos están muy llanos a dialogar y ver este proyecto de ley, pero el llamado es a la oposición para que se pongan la camiseta de los adultos mayores, la camiseta de Chile y saquemos adelante un proyecto sumamente importante, como es la Reforma de Pensiones”, puntualizó Jorge Guzmán, seremi de Gobierno de la Región del Maule.