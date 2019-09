Entregan recursos por emergencia agrícola a pequeños productores de la comuna de Rauco

Gestiones. Insistentes fueron los llamados por el alcalde Enrique Olivares que este viernes se vieron los frutos con la llegada de la ayuda.

RAUCO. 32 días pasaron desde el primer llamado que realizó el alcalde Enrique Olivares ante las autoridades por los problemas hídricos que se presentaban en la comuna hasta que llegó la ayuda. Tras el decreto de emergencia agrícola en nueve comunas de la región, Pencahue, Sagrada Familia, Hualañé, Licantén, Vichuquén, Empedrado, Constitución y este viernes Rauco, ya han recibido ayuda.

La ceremonia de entrega de recursos fue encabezada por la seremi de Agricultura, Carolina Torres; el diputado Alexis Sepúlveda; el alcalde de Rauco, Enrique Olivares; director regional de Indap, Óscar Muñoz y los concejales Ismael San Martín, Pascual Arévalo y Sergio Rivera. En la actividad se realizó la entrega de cheques para los usuarios de Indap que fueron beneficiados del sector secano de la comuna.

LLAMADO AL PRESIDENTE

“Estamos un poco más felices, pero no tranquilos ya que la mortandad de animales ha continuado en nuestra comuna, estamos contentos por todos los agricultores y crianceros que pertenecen a Prodesal recibieron su ayuda, pero hay muchos pequeños crianceros que no están asociados a este programa y que lamentablemente no están recibiendo ayuda alguna. Solicitamos a todas las autoridades que vean el tema de los vecinos que no se encuentran en los programas y que igualmente están sufriendo con la muerte de sus animales, no queremos que existan vecinos de primera o segunda categoría. Le hago un llamado al Presidente Piñera que nos envíe el camión perforador que tanta falta hace ya que no tenemos agua ni siquiera para el consumo humano, sabemos que el camión está operativo”, dijo el jefe comunal

APOYO

En tanto, el diputado Alexis Sepúlveda, hizo un llamado a las autoridades a seguir apoyando a la comuna de Rauco.

“Más vale tarde que nunca. Lamento el sufrimiento de todos aquellos crianceros que se les murió parte de su ganado, sin duda esto se podría haber evitado, decretando la emergencia agrícola mucho antes. Esperamos que esto ayude a los agricultores y crianceros, esta es la primera etapa, porque el problema hídrico va a seguir e irá en crecimiento. Es por eso que hacemos un llamado a las autoridades a que la ayuda no llegue solamente a los inscritos en Indap sino que a todos los agricultores que la necesitan”, comentó el parlamentario.

BENEFICIARIOS

Lucila Núñez fue una de las beneficiadas con esta ayuda entregada, quien manifestó que “fue bueno que llegara esta ayuda, ya estábamos aburridos de esperar. Agradecemos todas las gestiones que realizó el alcalde Enrique Olivares por todas las puertas que tuvo que golpear para que nosotros pudiésemos recibir esta ayuda. Ojalá que sigan con ayudas porque la sequía es terrible en el sector El Parrón porque hay muchos animalitos muertos en el sector. Es muy grave lo que está pasando”.

En esta ceremonia se entregaron 23 millones de pesos destinados para los 165 usuarios del Prodesal, en cheques de distintos montos según la cantidad de animales que tengan inscritos con un monto máximo de 180 mil pesos por beneficiado.

Cabe señalar que el Prodesal de la comuna de Rauco ha presentado y aplicado varios proyectos en la comuna para prevenir esta difícil situación hídrica tales como: piscinas de acumulación, bebederos móviles, cercos eléctricos para mejorar la eficiencia del consumo de forraje entre otros 17 proyectos más postulados por la comuna.