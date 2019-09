Enérgico rechazo a la reconstrucción de Estación de Trenes en Mall de la ciudad

Discrepancias. Alcalde Javier Muñoz y entidades representativas de la ciudad manifestaron su rotundo desacuerdo con la posibilidad de construir la nueva estación de EFE en Mall Curicó.

CURICÓ. Luego de la publicación aparecida en diario La Prensa donde se señala que una de las opciones que tiene la Empresa de Ferrocarriles del Estado, para la construcción de la nueva estación de trenes sería en el recinto del centro comercial Mall Curicó, diferentes instituciones organizadas de la comuna rechazaron enérgicamente tal propuesta.

Así también lo manifestó el alcalde Javier Muñoz, quien fue enfático en señalar que el concejo municipal en pleno, se opone a que la reconstrucción se haga en un Mall.

“Nos parece una muy buena noticia que se vaya a reconstruir la estación de ferrocarriles. Lo que nos parece una pésima señal es que autoridades pongan sobre la mesa que ésta estación de ferrocarriles, se traslade hasta un centro comercial. Pensarlo es un atentado contra el patrimonio de la ciudad, pero también contra el comercio establecido en torno a la estación de ferrocarriles. Nosotros nos vamos a oponer. El concejo municipal se opone en pleno a su traslado, ya que la estación es parte del patrimonio histórico de la ciudad”, dijo.

Con la convicción que la estación debe mantener su histórica ubicación, frente a la calle Arturo Prat, tanto los gremios que agrupan al comercio local, como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la propia Asociación de Historia y Geografía filial Curicó, manifestaron su rotundo rechazo a la iniciativa de EFE.

“No hay donde perderse, como curicana y como dirigente del comercio considero que el daño sería irreversible. Es más la estación de ferrocarriles es de Curicó, de la ciudadanía y no del Mall, entonces no entiendo porque esta esa opción, o sea imposible, yo no la comparto y yo creo que la mayoría de la gente no la comparte. Hermoseemos el lugar donde era antes la estación de ferrocarriles y que sea ese el lugar siempre. Además una nueva ubicación perjudicaría a todo el comercio”, dijo Valentina Bravo presidenta de Agreco.

CÁMARA DE COMERCIO

Para la Cámara de Comercio de Curicó, “la intención del Mall desde hace años ha sido llevar la estación de ferrocarriles a su sector, ello claramente con un afán netamente comercial y por sobre todos los intereses de la ciudadanía, ya que la actual ubicación es además un patrimonio histórico –cultural de la ciudad”.

“Esta noticia no es nueva porque desde hace tiempo que el Mall está interesado en llevar la estación a su sector y no puede ser que un interés comercial prime por sobre el interés de la ciudad. Ese es un patrimonio y la gente que llega desde afuera lo que le interesa es ver la ciudad y no ir a un centro comercial. Así que como Cámara de Comercio nos oponemos rotundamente a que esto se haga en otro sector que no sea en el que ha existido la estación toda la vida”, enfatizó Víctor Dacaret, presidente de la entidad.

HISTORIADOR

Basado en la historia de la ciudad y en la importancia socio cultural que reviste la actual ubicación de la estación ferroviaria, la Asociación de Historia y Geografía Filial Curicó, presidida por el académico de la Universidad Católica del Maule, Enrique Muñoz, se sumó en forma enérgica al rechazo rotundo a la iniciativa de la empresa de Ferrocarriles del Estado.

“Creemos necesario que Curicó tenga una estación de tren en el lugar histórico que ha tenido en la ubicación actual, es decir donde ha estado siempre la estación de tren, no solamente por la añoranza de las palomitas, ni por las añoranzas del pasado sino que por el presente y el futuro. Nosotros que estudiamos historia, estudiamos el pasado para comprender el presente y proyectarnos al futuro, por lo tanto Curicó necesita una estación de trenes en su lugar histórico”, enfatizó el historiador Enrique Muñoz.