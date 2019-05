En Talca y Curicó invitan a sumarse a la cruzada solidaria “Mi abrigo es tu abrigo”

Campaña. Ha sido un esfuerzo de las múltiples unidades que conforman la comunidad universitaria y tendrá puntos estratégicos de esas dos ciudades, donde las personas podrán dejar su aporte o bien tomar lo que necesiten.

TALCA/CURICÓ. La Universidad Católica del Maule (UCM) en conjunto al Centro de Formación Técnica (CFT) San Agustín y la Fundación Crate, invitan a la comunidad a donar en la campaña “Mi abrigo, es tu abrigo” iniciativa que se realiza por segundo año consecutivo en Talca y Curicó, con la intención de ir en ayuda de todos quienes necesiten ropa de abrigo para este invierno.

Esta campaña, ha sido un esfuerzo de las múltiples unidades que conforman la comunidad universitaria y tendrá puntos estratégicos de estas dos ciudades, donde las personas podrán dejar su aporte o bien tomar lo que necesiten.

En este contexto, la directora de sede UCM Curicó, Pilar Ahumada, comentó que “somos una universidad con espíritu de servicio permanente, como tal, hacemos frente a este tipo de realidades que afectan a la comunidad. Por segunda vez participamos en esta campaña y me llena de orgullo ver que tanto estudiantes, funcionarios y académicos se han ido comprometiendo con esta noble causa. No me cabe duda que este año será un éxito y, además, para nuestra sede es sumamente estratégica la ubicación puesto que, al estar insertos en pleno centro, podemos responden más directamente a los afectados y quienes quieran sumarse a dar su abrigo para otros”, indicó.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

“Si tienes frío tómalo, es tuyo. Si quieres ayudar, déjalo aquí”. Es la frase que leerás en los carteles de los percheros solidarios donde se invita a las personas a hacerle frente al frío, de forma solidaria, a través de la donación de ropa abrigada en buen estado.

Los puntos de entrega en Talca estarán en el Campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule, específicamente en su edificio de Aprendizaje Autónomo y en las afueras de la capilla de la casa de estudios. Además, en el centro de la ciudad, Extensión UCM -ubicado en 3 Norte 650- habilitará un espacio para quienes quieran colaborar con esta cruzada solidaria.

Por su parte, Curicó tendrá como punto de acopio la Pastoral Uni-versitaria, cuya oficina se encuentra en Edificio Carmen 684.

La idea es que la gente se motive a donar abrigo para aquellas personas que no tienen el dinero para comprarlo, para personas en situación de calle que están expuestos a temperaturas extremas y también, para cualquier persona que se encuentre en la calle desabrigada, con mucho frío, sin tener la posibilidad de arroparse de inmediato.