En libertad cumplirá la pena el conductor que protagonizó fatal atropello en Teno

Indignación. Familiares de las dos víctimas fatales mostraron su rechazo a lo resuelto y analizan si recurrirán de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Talca.

Curicó. A cinco años de prisión fue sentenciado por conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte Jorge Andrés Cáceres Arenas, de 34 años, quien le quitó la vida a dos jóvenes ciclistas el 31 de diciembre de 2017, a la altura del kilómetro 1 de la ruta J-415, en la comuna de Teno.

Ayer la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal de Curicó dio a conocer la condena, la que el imputado cumplirá en libertad, ya que estuvo en prisión preventiva un año, tal como lo estipula la denominada “Ley Emilia” y además tiene conducta anterior irreprochable. Tras escuchar el dictamen, la fiscal Leticia Flores dijo que era una de las posibilidades que existía y precisó que el acusado no podrá manejar.

“Hay una multa de dos Unidades Tributarias Mensuales, la inhabilitación absoluta para conducir vehículos motorizados y se le otorgó la pena sustitutiva al cumplimiento efectivo. Se cumplirá en libertad sujeto al control de Gendarmería de Curi-có”, admitió.

En tanto, el abogado defensor Marco Rivera sostuvo que “todavía al Ministerio Público y a la parte querellante le quedan algunos recursos, pero si se mantiene a firme él cumpliría la pena en libertad”, acotó.

MALESTAR

El fallo fue tomado con sorpresa por los familiares de las víctimas que no escondieron su rabia y malestar, pues el acusado gozará de una pena sustitutiva que no cumplirá tras las rejas como esperaban. “Nunca pensamos que iba a ser tanta la regalía. Es un premio que le dan, cómo puede ser, no le dieron nada y tiene antecedentes, eso es lo peor”, se quejó Julio Chávez, tío de Roberto Ignacio López uno de los jóvenes fallecidos, de 16 años

En tanto, Roberto López, padre del mismo menor, se refirió en duros términos al trabajo judicial. “La justicia vale callampa. Pensé que iba a haber cárcel efectiva y que pagaría por lo menos con 10 años”, apuntó.

Ahora habrá que esperar si el Ministerio Público y la parte querellante apelan a la resolución a través de un recurso de nulidad, mientras tanto el acusado deberá permanecer en prisión domiciliaria, entre las 22:00 y las 6:00 horas, hasta que no esté a firme el fallo. Cáceres Arenas fijó su domicilio en Curicó.