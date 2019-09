Emprendedora del Maule ganó concurso “Cumple tu sueño”

Para implementar su negocio. Comenzó solo con las ganas y poco a poco gracias a su esfuerzo fue creciendo.

En el 2010, Rosa Norambuena hizo un cambio en su vida. Dejó su trabajo de temporera para dar paso a sus estudios de peluquería, ya que necesitaba pasar más tiempo en su casa para hacerse cargo de sus hijos y seguir generando ingresos.

Alentada por su hija mayor, se decidió por la peluquería porque podría trabajar en su casa sin descuidar a sus niños pequeños. “En ese entonces partí con lo básico: una silla, un espejo, tijeras, unos pocos muebles. La verdad es que partí solo con las ganas, adaptando un espacio en el living comedor. Mi clientela fue creciendo y el espacio quedó chico, me conseguí dinero prestado con un vecino y pude hacer mi local en la entrada de vehículos. Ahí ya tuve mi primer salón”, cuenta con orgullo.

Rosa nunca dejó de capacitarse en distintas técnicas; hoy se define como colorista y su especialidad es la tintura y los trabajos como mechas o visos, y técnicas como el balayage, ganando el reconocimiento de sus clientas. Además, imparte talleres de capacitación a distintos profesionales del rubro, servicio que complementa con la peluquería.

“Al principio realizaba los talleres en mi casa, en mi comedor, pero tenía poco espacio e incomodaba a mi familia. En noviembre del año pasado di el salto y me cambié al centro de Curicó”, cuenta de su negocio que en la actualidad funciona como peluquería y academia está ubicado en Manuel Montt 373, local 4.

“CUMPLE TU SUEÑO”

Esta emprendedora podrá terminar de implementar su academia gracias al premio que recibió desde la Fundación Banigualdad, entidad a la que pertenece hace más de 4 años y que la apoya con financiamiento y capacitación para su emprendimiento.

Rosa ganó un millón de pesos en el concurso “Cumple tu Sueño”, donde superó a más de 800 emprendedores de distintas regiones del país y que buscaban ganar uno de los cinco premios que entregó la organización que funciona en la región hace casi una década.

“Cuando era temporera no me imaginé nunca que iba a lograr lo que he logrado, porque dentro de todo esto he tenido una vida dura, con separación, maltrato, me he tenido que parar una y mil veces, pero soy una mujer luchadora. Me siento empoderada al 100%, estoy feliz con este reconocimiento que me permitirá seguir con mi peluquería y academia”, aseguró.