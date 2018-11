“El proyecto de la escuela Balmaceda requiere del aporte de la Subdere”

Recinto sigue sin ser recuperado. Planteó además que se debe buscar una mejor solución para los alumnos que tienen que estudiar en salas ubicadas a un costado del estadio La Granja.

Curicó. Respondiendo a diversas inquietudes que han sido planteadas a través de diario La Prensa con respecto a la necesidad de apurar la restauración de la Escuela Balmaceda, el presidente del Consejo Regional del Maule, George Bordachar, señaló que ello no era posible solo con recursos aportados por la entidad que preside.

Expresó la autoridad regional, que antiguamente estaba la posibilidad de acceder a fondos patrimoniales que entregaba el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, pero que ahora “no existe ese convenio” y por lo cual el Gobierno Regional del Maule no está en condiciones de entregar el total de los recursos que se requieren para recuperar el establecimiento educacional, considerado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) como patrimonio educacional.

SUBDERE

“El proyecto de la escuela Balmaceda requiere del aporte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, para que pueda hacerse realidad y en este sentido tenemos que trabajar ahora con el intendente Pablo Milad. De otra manera no podemos lograr la restauración de este patrimonio, porque no tenemos los recursos para hacerlo solo y por lo que se hace necesario acudir a otro estamento del Estado para lograrlo”, indicó el representante curicano.

Dijo el presidente del CORE que son alrededor de cuatro mil millones de pesos los que se requieren para restaurar la escuela Balmaceda, para que quede “tal como estaba antes del terremoto del 2010” que la dejó en muy mal estado, lo que se acrecentó con los daños que antisociales han estado provocando al colegio.

MÁS DIGNIDAD

Con respecto a la situación que estaban viviendo los alumnos de esta escuela que deben recibir clases en contenedores que están a un costado del estadio La Granja, donde llevan ya más de ocho años en esta grave condición, el presidente del CORE dijo que ahí, hay responsabilidades compartidas.

“Yo hago un llamado a las autoridades del DAEM y del municipio para que busquen una solución más rápida y lógica. No entiendo que se lleve tanto tiempo en esta situación, cuando hay establecimientos que bien podrían acoger a estos escolares en secciones diferenciadas, como son el caso del Liceo Fernando Lazcano y Liceo Luis Cruz Martínez, que tienen escasa matrícula y gran cantidad de salas desocupadas. No comprendo como no han sido capaces de dar mejor calidad de vida a estos alumnos que están con clases en el estadio La Granja, Aquí falta más sensibilidad y un trabajo más fuerte de parte de la autoridad comunal y del Departamento de Edu-cación Municipal para que alumnos y profesores puedan funcionar en forma más digna”, terminó expresando Bordachar.