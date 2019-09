El Curi entrena y se capacita en el Var

Justicia. El equipo liderado por Dalcio Giovagnoli fue parte de una charla de inducción del nuevo sistema de video de asistencia referil (VAR) que comenzará a implementarse a fines de este año en el fútbol chileno. “Ellos (el plantel del Curi) fueron aclarando dudas y hubo varias preguntas”, destacó el juez.

CURICÓ. Este fin de semana no hay fútbol chileno en la Primera División, aunque sí habrá fútbol en el marco de la Copa Chile 2019 con los juegos de ida de los cuartos de final. El sábado se verán las caras Cobresal vs Universidad de Chile y Colo Colo vs Everton, mientras que el domingo jugarán la ida Unión La Calera vs Universidad Católica y Audax Italiano vs Valdivia o Unión Española que anoche buscaban su paso a estos cuartos de final de Copa. Tras estas llaves, con los cuatro ganadores después de los juegos de vuelta, en semifinales se estrenará en Chile el VAR, el video de asistencia referil, que ya cuenta con entrenamientos y charlas a jueces, clubes y encargados de televisación.

ACLARAN DUDAS

En este marco de cercanía con los clubes del fútbol chileno y considerando que además de las semifinales de la Copa Chile 2019, durante el 2020 se implementará el sistema en todos los partidos de la Primera División chilena, es que llegó a Curicó, el árbitro Francisco Mondría, director de la Comisión Arbitraje de Fútbol de la ANFP. El ex internacional se reunió en dependencias del estadio La Granja con el plantel y cuerpo técnico profesional de Curicó Unido, quienes recibieron una inducción al respecto, tal como ya lo han realizado con otros clubes del fútbol chileno. “Es una charla para todos los clubes de Primera por la implementación del VAR, de cómo es su funcionamiento y cómo van a actuar los árbitros a contar del 2020, cuándo se interviene mediante el VAR” señaló Mondría, quien igualmente señaló que los estadios deben tener certificación VAR y La Granja se alista a este proceso. “Se revisa la seguridad, la comunicación, las cámaras y el lugar dónde está la zona de revisión de campo, entre otros puntos” señaló el juez, quien recibió varias preguntas por parte del plantel curicano: “Ellos fueron aclarando las dudas que tenían, fue una charla muy explicativa, duran cerca de 40 a 50 minutos, pero acá hubo varias preguntas y duró como una hora y cuarto” reconoció el juez.

PRÁCTICAS

Entrenamientos matinales ha tenido la plantilla profesional de Curicó Unido en su bunker del complejo deportivo Raúl Narváez del sector Santa Cristina. Acento especialmente físico ha tenido el plantel albirrojo que este fin de semana no tendrá fútbol oficial por los puntos ni algún juego amistoso de preparación, solo agendando para el próximo viernes 13 de septiembre su reencuentro por los puntos ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano. Esta semana a su vez, ha servido para la recuperación de algunos jugadores que han presentado recientes inconvenientes físicos y que buscan la mejor recuperación antes del regreso del torneo de Primera División.