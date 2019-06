El adiós al excampeón de Chile Hugo Cardemil Moraga

Hoy despiden sus restos. Sus funerales se realizarán hoy en el Cementerio Parque Curicó, luego de una misa que se oficiará a las 15:30 horas en la Iglesia Matriz.

A los 94 años se apagó la estrella del último de los “Cóndores” curicanos del rodeo, Hugo Cardemil Moraga, que en el cierre del 71° Campeonato Nacional de Rodeo, en Rancagua fue ovacionado por las más de diez almas que repletaron la Medialuna Monumental de Rancagua. La despedida quizá de este jinete que deja un legado solo comparado con los “hombres quietos” su hermano Ramón, Hernán, Pablo Quera, Raúl Cáceres, Fernando Barra, Fernando Navarro, y tantos más…

SUS TÍTULOS

Cuatro títulos de Chile conseguido con sus compañeros; uno con Guillermo “Memo” Barra Leiva, y tres con el vigente jinete que corre con las mantas de Santa Cruz Joselo Astaburuaga, ambos jinetes muy jovencitos en los años 1986, 1990, 1991 y 1993, en las montas de Pensamiento y Salteador III, Lechón, Reservado y Esquinazo.

PREMIOS

El recordado Agustín Edwards Eastman (Q.E.P.D.) le entregó un reconocimiento en marzo de 2008, a través de la Revista del Campo, Premio a la Trayectoria Deportiva. El expresidente de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, en ese año compartió palabras de admiración con el jinete curicano.

SUS COMIENZOS

Hugo Cardemil Moraga, nació en el pueblito de Ranguilí, zona de Lolol, 12 hermanos. “En nuestros tiempos los juguetes eran los caballos, íbamos a la escuela a caballo, pero Eduardo Araya fue el hombre que nos enseñó mucho sobre los caballos que vivian en los potreros. Vivimos en Santa Cruz y a los 25 años me vine a Curicó. Mi hermano Ramón se había casado con una curicana, y ahí comenzó la pasión por el rodeo. En ese tiempo trabajaba en una oficina de Corretaje de animales, novillos gordos y los mandaba a vender a Santiago, ganaba una comisión. Me casé con Rosa Oportus y tuvimos cinco hijos, dos mujeres, una falleció. En el comienzo Ruperto Valderrama me ayudaba a preparar los caballos. Creo que lo principal para un jinete es la humildad. El Lechón lo traje de Curacaví, después llegó Reservado que lo trabajó Sergio Tamayo”, dijo hace un tiempo a diario La Prensa en una entrevista realizada para un reportaje sobre su vida.

Hugo Cardemil sostiene que un caballo de rodeo no tiene que ser alto porque bota al novillo en el momento de atajar. “El caballo tiene que ser bajito para que dé vuelta al novillo. Cuando compré a Reservado me costó 4 mil pesos a Luis Mayol. A mis compañeros los miraba antes de hacer negocio, Memo Barra tenía 19 años cuando corrimos juntos, y con Pablo “Perico” Quera también”.

SU LEMA

Hugo Cardemil Moraga, profesa que un jinete tiene que ser humilde, mantener al compañero el tiempo suficiente y la cabalgadura. Cuando ganó el Champion de Chile en 1990 con Reservado y Lechón, Gonzalo Vial le ofreció comprar a Lechón, y como no había mucha plata decidió venderlo. “Sé que estás con plata le dijo su hermano Ramón a Hugo, viendo a Esquinazo que lo preparaba don “Feña” Navarro en el corral Santa Elba. 15 millones la oferta, sin embargo, en 13 millones compra al Esquinazo, el buen ojo de don Hugo no se equivocó al ganar el Champion de Chile con Reservado y Esquinazo.

“Si vuelvo a nacer, haré lo mismo que ha sido hasta aquí…un huaso”.

Arriba de su caballo, Hugo Cardemil Moraga, galopa con destino a la eternidad.

Sus funerales se relizan hoy a las 15:30 horas, en la Iglesia Matriz. Y sus restos descansarán en el Cementerio Parque Curicó.