Eje vial Freire Alessandri: “Algunas instituciones y autoridades no han estado a la altura de las circunstancias”

Pendientes. Luego de la primera semana de puesta en marcha del mayor proyecto vial de la región, alcalde Javier Muñoz sostiene que hay instituciones que no están dando respuesta a los problemas viales generados por el megaproyecto. Pide además que autoridades respondan a los comerciantes de calle Freire que se verán afectados por los desvíos viales.

Curicó. Primera semana de la implementación del megaproyecto vial Alessandri – Freire y los curicanos que transitan por el sector norte de la ciudad comenzaron a sentir sus efectos. Los desvíos implementados a raíz del cierre parcial de la avenida Alessandri, provocaron alta congestión en horarios punta y con ello el malestar de los vecinos.

Es por esto que desde el lunes 22 de julio, el alcalde Javier Muñoz junto a una veintena de funcionarios de las direcciones de Tránsito y Seguridad Pública, estuvieron en terreno verificando el comportamiento vial y aportando con ideas a los servicios encargados de implementar estas medidas.

Recordemos que este megaproyecto vial considera una inversión por sobre los 21 mil millones de pesos, la más grande realizada en Curicó en materia vial. Las obras comienzan en la Ruta 5 Sur y abarcan hasta el paso bajo nivel Freire.

A la hora del balance, el alcalde Javier Muñoz llama a la paciencia de parte de la comunidad, pero también a la responsabilidad de los servicios involucrados, para responder las demandas de los vecinos.

¿Qué balance hace usted como alcalde a una semana de iniciados los desvíos?

“Sin duda que este es un proyecto tremendamente importante para la ciudad de Curicó, es uno de los más emblemáticos del propio Ministerio de Vivienda. Pero este no es un proyecto de la Municipalidad o de un ministerio en particular, sino que es de TODOS los curicanos. Cada una de las instituciones juegan un rol en este proceso y obviamente quienes tienen el rol más importante, es el Minvu a través del Serviu ya que es la entidad que diseñó este proyecto, lo licitó y hoy en día tiene la responsabilidad de su ejecución.

Los otros organismos tenemos rol de colaboración. El municipio ha tenido un importante rol en toda la discusión, análisis, pero es bueno precisar que quienes toman las decisiones no es la Municipalidad sino Minvu a través del Serviu o Ministerio de transporte en materia vial”.

Y en esta implementación ¿cómo se han comportado los servicios?

“Cada servicio tiene un rol importante y hay algunos que no se han visto, particularmente esta semana en que se han iniciado los cortes de tránsito. Como municipio hemos estado permanentemente desplegados, desde tempranas horas hasta bien tarde. Monitorean-do, contabilizando, utilizando el dron, con personal de tránsito, de seguridad vecinal, en ir dimensionando donde están las falencias de las medidas implementadas e ir proponiendo soluciones.

Los días lunes y martes nos acompañó el seremi de Transporte, Carlos Palacios, que estuvo en terreno, para evaluar e ir proponiendo soluciones, para mejorar lo que se está haciendo en Curicó desde el cruce los Vidales, hasta la salida sur, en toda esa extensión de la ciudad, Río Loa con Avenida España, etc., siempre hay algo que hacer.

Yo creo que en este trabajo tenemos TODOS una tremenda responsabilidad, pero no todas las instituciones y no todas las autoridades han estado a la altura de las circunstancias”.

¿Hay autoridades que estuvieron más en las fotografías que en terreno?

“Claramente hay autoridades que siempre están solo para la foto, pero cuando hay que trabajar, embarrarse los zapatos, arremangarse la camisa, hay muchos que desaparecen y eso la gente lo tiene claro, que los que estamos siempre cuando hay problemas, somos pocos. Además tenemos que ir viendo cómo se implementan medidas de mitigación, sobre las que ya están implementadas y en eso hemos dado varias alternativas”.

¿Ha sido invitado a una reunión de evaluación de la primera semana de desvíos?

“Lamentablemente, no he sido invitado a ninguna reunión durante esta primera semana donde se han ido visualizando las complicaciones desde el punto de vista vial. De hecho hablé con la gobernadora Macarena Pons y le pedí que liderara el proceso y convocara a los organismos públicos. Ojalá que lo haga. No obstante nosotros sí hemos hecho nuestro trabajo. Agradecemos además al seremi de Transporte que nos acompañó lunes y martes, se llevó todas nuestras inquietudes. Pero además todas las propuestas las pusimos por escrito, se las enviamos a las autoridades respectivas pero hasta el día de hoy no han llegado las respuestas”.

COMERCIANTES

Uno de los problemas más graves lo tienen los comerciantes de calle Freire cuando se suspenda el tránsito en esa zona.

¿Qué acciones ha realizado en esa materia?

“Todavía estamos esperando una respuesta clara y concreta respecto de los comerciantes de avenida Freire. Nosotros en esa materia propusimos alternativas, nos sentamos en una mesa a analizar la temática.

Creemos que es posible dilatar varios meses el inicio de la obra particularmente en la calle Freire y también creemos que es posible considerar en el diseño final, ‘bahías’ que permitan al público acceder a los locales comerciales y tener donde estacionar.

Pero también es necesario que a esos comerciantes se les entregue una respuesta clara, precisa, concreta, sobre lo que están demandando y esperando respuesta de las autoridades. Lamentablemente en este municipio y éste alcalde no tenemos esas facultades. Hemos propuesto, manifestado nuestra opinión, pero hoy día requerimos una rápida respuesta por parte de los organismos técnicos y en particular del Minvu y el Serviu en específico”.

¿Qué le diría a los vecinos que se ven afectados por la implementación del proyecto?

“Les diría que hay que tener paciencia. Este alcalde y el municipio han puesto los temas sobre la mesa, ha propuesto alternativas de solución y esperamos que a las instituciones que les corresponde interactuar, Serviu y Transporte, adopten las medidas que van a permitir mitigar el impacto en la comunidad. También hay que decir a los afectados que si bien vamos a tener problemas, este es un proyecto demasiado importante para Curicó. Necesario para Curicó. Nos toca pagar los costos del progreso, pero esto es para un mejor Curicó el día de mañana.

El proyecto vial Freire Alessandri va a ayudar a mejores la circulación vial en la ciudad de Curicó, particularmente entre el nororiente y el poniente de la ciudad, es un progreso importante para una ciudad que necesita más inversiones en esa materia.

Asimismo, esperamos que el día de mañana podamos concretar la terminación de la circunvalación norte, los puentes para unir Curicó con Sagrada Familia, la conexión Zapallar – Rucatremo al igual que las 4 pistas para la línea férrea en Camilo Henríquez. Ojalá que todas las instituciones que tienen que ayudar a empujar el carro del progreso, hagan lo que les corresponde”.