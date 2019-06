Ediles solicitaron sesión extraordinaria del concejo

Preocupación. La idea es que en tal instancia se aborde el actual escenario que se presenta en Curicó ligado a hechos de carácter delictual.

Curicó. Los ediles Jaime Canales, Mario Undurraga y Francisco Sanz, solicitaron de manera formal el desarrollo de una sesión extraordinaria del concejo municipal, a fin de que se aborde el actual escenario que se presenta en Curicó ligado a hechos de carácter delictual. Para ello, entregaron una carta al secretario municipal, Guillermo Piérola, donde se solicita que dicha reunión se realice el próximo martes al mediodía. Más que “buscar culpables”, los citados concejales indicaron que la idea es poder “contribuir a solucionar el problema”, y que en la ciudad vuelva a reinar “la tranquilidad” que siempre la ha caracterizado. Entre los últimos hechos que han estado en la palestra a nivel local está el asalto a una céntrica farmacia, donde los responsables amenazaron al personal de dicho recinto con armas de fuego. Junto con ello, los concejales formularon un llamado a “dejar las diferencias de lado”, para que las respectivas autoridades y quienes representan a los organismos competentes trabajen de manera mancomunada.

CONVOCATORIA

De concretarse la sesión, los concejales indicaron que esperan que en dicha cita también participen representantes tanto de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) como de la Fiscalía. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados”, indicó el concejal Francisco Sanz, a la hora de justificar la citada petición. “A mí no me gusta compararme con Santiago, porque muchos dicen que no ha llegado el delito santiaguino, pero en este tema no me gusta compararme con las grandes urbes, me gusta compararme con el Curicó de ayer, y hace cinco años atrás, efectivamente Curicó era más tranquilo”, acotó.

Por último, el concejal Jaime Canales indicó que dicha instancia de debate se presenta además como una buena oportunidad para “consultar al alcalde”, respecto a una serie de iniciativas en el ámbito de la seguridad que en su minuto fueron anunciadas, de las cuales por estos días no se tiene mayor información. Se trata tanto de un dron de seguridad para Carabineros, como de un globo de televigilancia. “Hemos tenido al menos cuatro hechos graves por lo que hoy en día hay que tomar cartas en el asunto”, dijo.