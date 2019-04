Duras críticas realizó consejero a Tratado Transpacífico TPP

Análisis. Lamentó voto a favor de diputados de la región y el apoyo entregado por el Intendente del Maule a la iniciativa.

Curicó. Molesto se mostró el consejero regional (CORE) por la provincia curicana, con los avances que ha tenido en el Congreso el Tratado Transpacífico. Manuel Améstica señaló que el acuerdo internacional traería solo malas noticias para la ciudadanía. “Lo único que trae son perjuicios sobre todo al mundo campesino, porque no solamente las semillas van a tener que ser transgénicas, sino que también los medicamentos, pues todo tiene que ser de acuerdo a este tratado de libre comercio”, dijo. El CORE apuntó que las empresas transnacionales, son las únicas que tienen una ganancia segura. “Van a tener su rentabilidad asegurada y si no logran tenerla será el Estado, o sea todos nosotros, vamos a tener que hacerles sus recursos para que tengan su rentabilidad asegurada. De las seis AFP, cinco son transnacionales, por lo tanto, si se pasan en sus inversiones mejor para ellos, pero si les falta el Estado tiene que poner, lo que significa que las transformaciones o reformas previsionales para mejorar las pensiones son una falacia”, aclaró. Améstica dijo que ha revisado la ley y que aún no encuentra nada positivo, por lo que emplazó a los senadores del Maule a rechazar este acuerdo.

“TRAICIONARON LA CONFIANZA”

El consejero regional por la provincia de Curicó criticó a los diputados de la región, pues a su juicio, se dejaron llevar por las presiones a nivel central. “Traicionaron la confianza de quienes votaron por ellos. Esto es algo muy extraño, sobre todo porque algunos diputados que iban a votar en contra o abstenerse, recibieron órdenes de Gobierno y votaron alineados”, indicó. Sobre las bondades dadas a conocer por el intendente Pablo Milad a TPP, Manuel Améstica puntualizó que “él está cuidando la pega solamente. Recibe órdenes y tal vez piense distinto, pero tiene que defender a su gobierno. Por eso rechazo absolutamente las formas y fondos que este tratado, que solo le trae perjuicios a la ciudadanía en general”, acotó.