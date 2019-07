Dos familias quedaron atrapadas en plena precordillera curicana

Ayuda. Debieron pasar la noche en los automóviles y uno de los involucrados debió caminar casi 30 kilómetros para pedir ayuda a Carabineros.

CURICÓ. En tragedia pudo haber terminado un paseo de vacaciones de invierno en la Región del Maule. La emergencia comenzó a vivirse la noche del domingo pasado cuando dos familias (tres adultos y tres menores) quedaron atrapadas en sus vehículos, debido al barro y nieve acumulados en el sector de Los Ranchillos, ubicados a varios kilómetros de Las Buitreras y el retén de Carabineros instalado en la precordillera curicana. Al hacérseles tarde, debieron pasar la noche al interior de los vehículos con la calefacción prendida, pues la temperatura bajó considerablemente. Tomando en cuenta la gravedad de la situación, uno de los adultos caminó la mañana del lunes desde el kilómetro 55 de la ruta J-65 hasta la unidad policial de Potrero Grande, la cual se encuentra a casi 30 kilómetros de donde estaban las personas detenidas por las inclemencias del tiempo. De esa forma, efectivos de Carabineros se trasladaron al lugar y pudieron ayudar a los turistas que tenían domicilio en las comunas de Buin y Los Andes.

RESCATE

Fue así como se llevó a cabo el rescate de estas dos familias, las cuales no conocían el sector y se movilizaban en vehículos menores, los cuales debieron ser sacados con maquinaria pesada. El Prefecto de Carabineros, coronel Aldo Borroni, destacó que esta historia haya terminado con éxito. “No tuvieron mayor complicación, no pasaron frío, porque estaban en sus vehículos con calefacción. Fue el susto de haber pasado la noche solos y no haber tenido la posibilidad de salir”, apuntó. Por tal motivo, la autoridad policial reiteró el llamado a usar autos con tracción en las cuatro ruedas, cuando vayan a la precordillera y dar a aviso a la policía para saber cuánto tiempo estarán en la zona para evitar o reducir los efectos de una emergencia, como la registrada a principios de esta semana.