Distinción “al mejor caldo” fue para cazuela de cordero con trigo partido y luche

Ganadora fue Mirta Salazar. “La Picá de la Tita” se llevó el máximo galardón, por el equilibrio de sabores y amor.

CURICÓ. La Municipalidad de Curicó a través de la Omdel y la Corporación Cultural y con el auspicio de Instituto Santo Tomás, realizaron la tradicional premiación “Al Mejor Caldo” de la Feria Gastronómica Cazuelas y Caldillos 2019, premio que recayó en Mirta Salazar Garrido, con su preparación de cazuela de cordero con trigo partido y luche. El encuentro fue encabezado por el alcalde Javier Muñoz y su esposa Patricia Gajardo, acompañado de los concejales Sonia Maturana, Javier Ahumada, Raimundo Canquil y Mario Undurraga, Lorena Concha, jefe de la carrera de Gastronomía del Instituto Santo Tomás; José Onetto chef y director de la carrera de Gastronomía de Instituto Santo Tomás Viña del Mar y Adolfo González, director ejecutivo de la Corporación Cultural de Curicó.

EQUILIBRIO

El plato ganador responde al rescate de tradiciones y cómo elementos difíciles de preparar, se convierten en un equilibrio de aromas y sabores. El jurado estuvo compuesto por José Onetto, Chef internacional, Lorena Chacón, Chef y directora carrera gastronomía Instituto Santo Tomás Curicó y Adolfo González, director Corporación Cultural. En este sentido el chef José Onetto explicó las razones que los llevaron a escoger y premiar dicho caldo. “La verdad que fue difícil, porque la calidad año a año se ha ido superando y eso es importante, porque indica que hay una preocupación de cada uno de ellos. En qué nos fijamos, en que hubiera higiene en el stand, que la técnica culinaria estuviese bien aplicada, donde no hubiera un exceso de grasa, que los sabores fueran los más parejos posibles y un ingrediente, que sé que lo tienen todos, que es el amor, pero siempre hay uno que sobresale. Nos costó bastante, fue bastante difícil, estuvimos un par de horas peleando entre nosotros, pero salió el ganador, que fue muy bien merecido. El cordero en sí es grasoso, es fuerte de sabor, es difícil trabajarlo, más en un caldo que bota todos los sabores, pero en este caso los sabores fueron muy parejos, no ganaba uno más que otro y eso es lo que uno espera de un caldo, no que un sabor opaque a otro”, comentó. En este contexto el alcalde Javier Muñoz, se mostró muy satisfecho con la decisión. “Este plato de la señora Mirta sin lugar a dudas esta cazuela de cordero ha sido reconocido de muy buena forma, nosotros lo probamos en el lanzamiento que se hizo y lo encontramos espectacular y acá se ha ratificado ello por parte del jurado, que son los especialistas, así que estamos muy contentos. Queremos agradecer a quienes han participado, quienes han colaborado y quienes nos aportan un granito de arena para que esta fiesta sea un tremendo éxito”, mencionó.

REGRESAR A NUESTRAS RAÍCES

Una emocionada Mirta Salazar, cocinera, nos explicó cuáles son los ingredientes que tiene su plato, convirtiéndolo en el mejor. “Yo siempre he dicho que el mejor ingrediente de mi plato es cocinar con amor y yo sí cocino con amor. Este no es el único plato, tenemos varios platos nuevos y trato de sacar lo que se está perdiendo por muchos años. Rescatar nuestras raíces con lo que nos criaron a nosotros y con lo que se criaron nuestros ancestros y que lo sigan conociendo los niños, que es lo importante y esa es la satisfacción, que los niños valoren más el plato, eso me da gusto”, aseguró, agregando que: “este premio se lo dedico de todo corazón a mi madre que me crió, que es mi abuelita Clemira y a mi madre que la tengo viva en Carahue y con mucho cariño, a mi pueblo donde mi crié en mi querido Collanco”. Finalmente, la directora de la carrera de gastronomía de Instituto Santo Tomás y miembro del jurado Lorena Chacón, destacó la feria de forma muy positiva y resaltó la importancia de rescatar los platos de las distintas casas chilenas. “Este es el cuarto año que estamos apoyando como institución y esperamos estar mucho tiempo más y una de las cosas gratificantes es que volvemos a la esencia de la cocina a través de los caldos, caldos tradicionales que muchas veces se han perdido en las casas y que se vuelven a degustar de manera exitosa en la feria. Sobre el plato ganador debo decir que destacó sobre las otras el equilibrio y buen manejo de los productos”, dijo.