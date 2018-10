Destinan $562 millones para seguridad ciudadana

Beneficiados. Cerca de 130 organizaciones se adjudicaron los recursos, los que deben ser usados durante el presente año.

CURICÓ. En la última sesión del Consejo Regional se aprobaron los recursos disponibles para que organizaciones sociales, como juntas de vecinos o clubes deportivos, instalen medidas de seguridad en sus barrios.

En ese sentido, el consejero regional por la provincia de Curicó, Manuel Améstica, precisó que le dieron luz verde al 6 por ciento del presupuesto que estaba disponible para la Seguridad Ciudadana del Maule.

“Alcanzó a la suma de 562 millones de pesos para toda la región y de esos alrededor de 150 se vinieron para ocho de las nueve comunas de la provincia curicana”, dijo.

La autoridad destacó que se aprobaron dineros para distintos tipos de proyectos. “Hay para actividades de la defensa de la mujer, de protección a la infancia, de alarmas y luminarias en algunas poblaciones. Fue bien variado”, acotó.

A la hora de hablar de dinero, Améstica señaló que hubo proyectos para todos los gustos. “Hay proyectos de seis millones 800 mil pesos, otros de cuatro millones. En promedio reciben cerca de cinco millones y medio”, dijo.

SEGUIR INTENTANDO

Manuel Améstica lamentó que no todas las iniciativas recibieron recursos, pues este año hubo gran cantidad de postulantes. “Muchas instituciones postularon. El año pasado recuerdo que nos sobró dinero, pero este año fueron demasiados los interesados. Por eso lamentar a aquellos que no pudieron ser favorecidos, pero que no pierdan la fe y que perseveren y sigan postulando”, indicó.

El consejero de la provincia de Curicó recordó que el mismo fenómeno se dio años atrás con los fondos de deportes, donde al principio no se utilizaban las platas y luego faltaba. Améstica precisó que los recursos deben entregarse a la brevedad debido a que tienen plazo hasta el 30 de diciembre de este año para hacer uso de ese aporte.

En la provincia de Curicó fueron favorecidos 26 organizaciones, siendo dos de la comuna de Hualañé, una de Licantén, dos de Molina, una de Rauco, dos de Romeral, una de Sagrada Familia, seis de Teno y 11 de Curicó.