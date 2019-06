Departamento de Salud distribuyó la totalidad de las vacunas que recibió

400 dosis. En pocas horas ayer fueron aplicadas a los grupos que el Ministerio de Salud indicó como prioritarios, es decir, a menores de 6 meses a 6 años, adultos mayores y embarazadas.

Curicó. Siguiendo los protocolos que entrega respectivo ministerio, la totalidad de las vacunas contra la influenza que durante la presente semana arribaron al departamento de Salud de Curicó ya fueron distribuidas en los respectivos centros (seis) que administra dicha unidad.

Se trata de 400 dosis, las cuales ayer en pocas horas fueron aplicadas a los grupos que el citado ministerio de Salud indicó como prioritarios, es decir, a menores de 6 meses, adultos mayores y embarazadas.

Según lo manifestado por Nelson Gutiérrez, director del departamento de Salud municipal, las dosis arribaron a Curicó el jueves de la presente semana, incluyendo las segundas dosis para menores que deben ser vacunados nuevamente, con una diferencia de cuatro semanas entre la primera inoculación.

“Nosotros hicimos una distribución proporcional a la población. Los centros de salud que se abastecieron con el mayor número de dosis son el Cesfam Curicó Centro, que tiene una población inscrita de 42 mil personas y el Cesfam ‘Miguel Ángel Arenas’, que tiene una población inscrita de 30 mil. Sin embargo, los que reciben menos son el Cesfam Sarmiento y de Los Niches, que tiene una población inscrita sobre los 15 mil”, dijo.

FUERA DE PLAZO

Cabe recordar que la campaña de vacunación contra la influenza oficialmente terminó el pasado 17 de mayo (etapa donde en Curicó fueron vacunadas más de 52 mil personas), considerando que el efecto de protección que entrega cada dosis “se da entre tres a cuatro semanas”.

Por lo mismo la importancia de haber respetado los correspondientes períodos.

“Desconocemos si por parte del ministerio (de Salud) dentro de los próximos días entreguen más vacunas, lo más probable es que no, no tenemos la certeza, porque eso depende de la autoridad central. El criterio de distribución se hizo en base a cobertura, y nosotros como tenemos cobertura alta en los grupos de riesgos, no nos envían más. Si nos llegaran más dosis, las pondremos a disposición”, dijo.