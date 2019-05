Denuncian documentos falsos en licitación para reparar santuario

El Carmen. Intendente regional dio a conocer presunta irregularidad, pero Municipalidad informó que aún no tiene certeza de que se haya alterado un certificado.

Curicó. Era un rumor que circulaba hace varios días. En visita a diario La Prensa, el Intendente Regional, Pablo Milad, destapó este nuevo escándalo que remece a la reconstrucción del Santuario El Carmen, que lleva casi una década esperando tras quedar muy dañada con el terremoto de 2010. La máxima autoridad del Maule señaló que la documentación de la licitación llegó el viernes pasado, para la revisión de la división de presupuesto del Gobierno Regional, que destina los recursos para financiar la restauración del recinto. Milad precisó que ahí se percataron de dos documentos falsificados que fueron verificados directamente con el Serviu. “Específicamente con el fiscalizador de las obras que aparecía fiscalizando tres obras, donde se constató que una de ellas era real y dos de ellas falsificadas. Esto implica una falsificación de documento público”, dijo. Agregó que, además, se certificó la invalidez de los documentos que inhabilitan directamente a la empresa por dos motivos. “Una por falsificación de documento público y por no cumplir con los requisitos para haber ganado la licitación”, apuntó. Pablo Milad dijo que el proceso ahora debe seguir su curso normal, para que las obras comiencen lo antes posible. “El municipio tendrá que hacer las correspondientes denuncias a la Fiscalía o a quién corresponda, por el intento de ganar la licitación en forma ilícita y esto no significa más retraso para la obra, sino que significa que el segundo adjudicado será la empresa que va a ejecutar los trabajos. Tomando en cuenta la gravedad del hecho, el Intendente Regional instruyó una denuncia al Ministerio Público. “Eso enloda lo que ha sido todo este proceso”, reconoció.

CORES LANZAN

DARDOS

Las reacciones a esta denuncia no se hicieron esperar. El consejero regional (CORE) de la provincia de Curicó, George Bordachar recordó que votó en contra de la última licitación, pues no confía en las autoridades comunales curicanas. “Quiero decir algo responsablemente. Aquí el alcalde Javier Muñoz estaba apurando que se adjudicara a esta empresa. La responsabilidad no la puede eludir hoy día”, indicó. El otro CORE que rechazó ese proceso fue Manuel Améstica, quien lamentó la situación y emplazó al Intendente Regional a hacerse parte de la querella que existe por, supuestas, irregularidades en la reconstrucción de los trabajos en el Santuario El Carmen. “La Municipalidad de Curicó no puede decir que desconocía la existencia de estos documentos, porque hicieron todo al revés. Lo que correspondía en esta licitación era primero pedir la autorización al Gobierno Regional, para que aprobara la licitación y después contratar la empresa, pero hicieron lo contrario. Eso es gravísimo porque el municipio lo hizo a propósito”, criticó.

VERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

El administrador Municipal de Curicó, David Muñoz, señaló que al revisar los documentos no notaron nada extraño. “No tenemos un perito que señale si un documento es falso o no. Nos guiamos por lo que está establecido en las bases de la licitación. Eso nos da la tranquilidad, obviamente que hay una preocupación. Agregó que tanto él como otros funcionarios relacionados con el proceso, no tienen la certeza de que exista un documento adulterado. “Vamos a esperar que esto sea revisado por el Ministerio Público para determinar que efectivamente diga si esto es falso y seguiremos como corresponde”, apuntó. Agregó que “nuestros funcionarios no se van a prestar para avalar certificados falsos. El funcionario precisó que la empresa no ha firmado ningún contrato con el municipio y que se le pidió que aclare los hechos en las próximas 48 horas.