Denuncian de “tocaciones indebidas” a médico curicano

CURICÓ. Conmoción causó el relato dado a conocer por una joven de 19 años durante la semana pasada en su cuenta de Facebook. En esas líneas relató de manera muy gráfica una mala experiencia que sufrió con un médico curicano cuando fue a consultarlo por un resfriado, acompañada de su madre. La joven aseguró haberse sentido incómoda y vulnerable, considerando además que el actuar del facultativo no era el que corresponde en una visita médica normal.

Pero esta denuncia no quedó solo en las redes sociales, con sus consecuentes comentarios de bastantes personas, sino que la joven denunció el hecho en la Primera Comisaría de Carabineros.

La mujer, identificada como C.V.U., siguió con sus descargos, pues espera que este tipo de situaciones no sigan repitiéndose.

Testigo de esta incómoda situación fue la madre de la joven, quien podría ser clave en esta causa.

INVESTIGACIÓN

EN CURSO

Este delicado caso está en manos de la fiscal especializada en delitos sexuales, Carmen Manríquez, quien señaló que la supuesta víctima declaró el jueves recién pasado.

La profesional del Ministerio Público dijo que hay que establecer “cuál es la conducta desplegada por este profesional del área de la salud y si efectivamente es constitutiva de un delito, vale decir, si implica un acto que vulnera su libertad sexual”.

Manríquez reconoció que es muy complicado comprobar un eventual ilícito. “Si no existió fuerza, intimidación, la víctima se encontraba en una situación en que voluntariamente había concurrido a un lugar y ella no tenía una incapacidad intelectual, la ley entiende que deben existir ciertos criterios que se deben cumplir de esa conducta para ser considerada constitutiva de delito, la que debe ser de connotación sexual y de relevancia”, aclaró.

La fiscal recordó que hace algunos años el médico en cuestión fue investigado por un caso similar. “Lo que sucede, efectivamente, es que tiene una denuncia del año 2013, pero no existe ninguna otra. Si la persona no denuncia a la Policía de Investigaciones, a Carabineros o a Fiscalía, el Ministerio Público de oficio no puede iniciar investigación. Requiere que la víctima tenga un interés en la persecución penal”, apuntó.

Por lo tanto, todas las denuncias hechas luego del caso de C.V.U no tienen validez jurídica. No hay que olvidar que en el ambiente varias personas han hablado de los supuestos abusos de connotación sexual.

PRESUNCIÓN

DE INOCENCIA

Sobre este caso, consultamos al presidente del Colegio Médico de Curicó, Dr. Francisco Zúñiga, quien informó que no hay ninguna denuncia formal en contra del doctor aludido en esta nota. Por eso mismo, dijo que si hay personas que se han visto afectadas deben denunciarlo.

“No tenemos ninguna denuncia formal dentro del colegio. Nosotros recibimos algunas veces denuncias de nuestros usuarios y cada una de ellas son investigadas por nuestro comité de Ética que determina que trazas de culpabilidad puede haber reales y si es así se hace el traspaso a los medios legales formales, es decir, fiscalía”.

El profesional precisó que siempre investigarán eventuales delitos de sus afiliados. “No intentamos ocultar o defender malas prácticas, pero también debemos decir que, al igual que la justicia, creemos en la presunción de inocencia y sabemos que muchas veces pueden haber malos entendidos y creo que hay que hacer una investigación formal al respecto”, indicó.

SILENCIO

El profesional aludido es un médico general que tiene su consulta particular en un centro médico ubicado en el centro de Curicó. La Prensa conversó con el médico, quien no quiso referirse al tema ni a la acusación.