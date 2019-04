Denuncian a hombre que “acosó” a menor

Carabineros. El hecho fue denunciado a la policía, la cual está atenta a si el sujeto vuelve a aparecer.

CURICÓ. Una menor de 13 años vivió una traumática experiencia en la localidad de Sarmiento. Hace algunos días, fue abordada por un desconocido que la acosó en la vía pública y a plena luz del día.

Según relató la niña, el sujeto le agarró un bolso, pero no logró sacarle nada. Sin embargo, minutos después apareció en un automóvil donde trató de “encerrar” a su pequeña víctima, quien nuevamente se alejó gracias a que salió en su defensa su perro mascota que le ladró al desconocido.

En contacto con diario La Prensa, la madre de la menor entregó algunos detalles del vehículo en que transitaba el antisocial. “Es parecido a un corsa corto de color verde petróleo y el tipo es un metro 70 más menos de estatura y moreno. No le vio el pelo porque usaba gorro”, apuntó.

PRECAUCIÓN

La mujer, quien prefirió mantener el anonimato, afirmó que Carabineros le dijo que iba a hacer rondas preventivas, lo que calificó como muy positivo debido a que los hechos denunciados ocurrieron en las cercanías del jardín infantil Grillitos.

“Hija, le pregunté, qué te pasó. Me dijo, mamá yo venía y cerca del jardín había un caballero afirmado en un auto y me tomó del brazo y me dice tú andas con droga y le toma la lonchera y la toquetea. El hombre le dijo yo ando haciendo un allanamiento porque los estudiantes andan con drogas y ella le dijo qué le pasa”, contó la madre.

La mujer prosiguió su relato. “Él le dijo que era Carabinero. Ella se cortó, quedó en shock y solo atinó a irse para la casa y cuando iba entrando a un pasaje corto, el gallo apareció de frente en el auto, y ella llama al perro, el hombre trató de bajarse, pero no se atrevió. Igual anda como nerviosa”, dijo.