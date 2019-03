Declarado culpable conductor que mató a dos jóvenes en Teno

Sentencia. La pena para el imputado será dada a conocer el miércoles 27 de marzo, a las 15:00 horas.

Curicó. Como se esperaba, por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños será condenado Jorge Andrés Cáceres Arenas, de 34 años, quien le quitó la vida a dos jóvenes ciclistas el 31 de diciembre de 2017, a la altura del kilómetro 1 de la ruta J-415, en la comuna de Teno.

Ayer, la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad dio a conocer su veredicto condenatorio, el que no generó sorpresa entre los intervinientes, pues el imputado siempre reconoció el hecho.

Además en la resolución, el acusado fue absuelto de los cargos de no detenerse, no prestar ayuda y no avisar del hecho, tesis que había sido solicitada por los abogados querellantes.

En la jornada final de este juicio, Cáceres Arenas, nuevamente, pidió perdón a las familias de las víctimas. “Nunca fue mi intención hacer un daño. Ojalá un día me traten de perdonar”, dijo.

SENTENCIA

El tribunal dará a conocer la condena de Jorge Cáceres Arenas el miércoles 27 de marzo, a las 15:00 horas.

No hay que olvidar que el Ministerio Público solicitó una pena de 10 años de cárcel, mientras que la defensa del imputado espera que se tomen en cuenta dos atenuantes que serían la irreprochable conducta anterior y la cooperación sustancial en la investigación.

En los alegatos de clausura, la fiscal Leticia Flores señaló que el acusado no tendría conducta irreprochable y sacó a colación una denuncia de violencia intrafamiliar de febrero de 2016 estampada en la tercera comisaría de Teno.

No olvidar que en el accidente murieron dos jóvenes de 16 y 17 años.