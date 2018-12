Curicano pide ayuda para cambiar prótesis que le permita caminar

Persona en situación de discapacidad. Se trata de Bernardino Valenzuela Díaz, de 68 años de edad.

Curicó. Una visita a La Prensa, realizó recientemente una persona en situación de discapacidad de 68 años de edad, para dar a conocer una campaña que ha iniciado en su favor para lograr la adquisición de una prótesis para una de sus piernas, situación que viene arrastrando desde hace varios años sin solución alguna, más aún cuando se encuentra en problemas económicos graves.

Se trata de Bernardino Valenzuela Díaz, quien manifestó que el uso de prótesis lo tiene desde hace 39 años y se requiere su reemplazo cada 10 años, por lo que esta será la cuarta que tendrá que usar en su vida, pero por el alto valor que ésta tiene requiere de la ayuda de gente solidaria dado que tiene una pensión de $160.000 mensuales y tiene que vivir con este dinero.

CURICANO CONOCIDO

Destaca que es una persona muy conocida en Curicó, porque hizo clases de educación técnica en capacitación laboral, enseñó alfabetización gratis y jugó básquetbol en silla de ruedas, hasta no hace muchos años y siempre estuvo ayudando a otras personas, por lo que ahora esperaba que le apoyaran a él.

“Hace varios años que estoy en el trámite de cambio y he ido a la Teletón, pero ahí la ayuda es para personas que inician el proceso desde la infancia. He recurrido a la oficina de la discapacidad, pero se me dijo que podría haber una ayuda para el mes de marzo, pero que ella no sería más allá de los trescientos mil pesos, lo que es muy poco para la fuerte inversión que se requiere. Lo mismo me dijeron en la gobernación provincial, pero de producirse un aporte no sería más de trescientos mil pesos y la prótesis tiene un valor de dos millones y medio, por lo que decidí abrir una libreta en el Banco Estado, cuyo número es 42860041647”, dijo.

BINGO SOLIDARIO

Agregó que cuando se llegue al final de la campaña va a dar una cuenta pública a través de los medios de comunicación, manifestando que tiene esperanzas en las personas buenas y solidarias que pueden aportar. También destacó que se pretende hacer un bingo y que tiene la oferta de un equipo de gente solidaria, llamado “Animadores Anónimos” encabezado por César Castillo, que trabajará este evento para fines de enero, como también ya tiene oferta de algunos artistas para apoyar la campaña, cuyos nombres se darán a conocer más adelante.