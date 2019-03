Coordinan medidas de seguridad para Fiesta de la Vendimia curicana

Dotación. La policía uniformada dispondrá de menos efectivos que el año pasado, lo que será suplido por guardias privados y personal municipal.

Curicó. Miles de personas llegarán a este evento, entre el 21 y 24 de marzo, por lo cual hay que planificar muy bien la seguridad de la Plaza de Armas, donde se concentrará la denominada “Vendimia de Chile”, y en los alrededores para evitar, por ejemplo, robos de automóviles o artículos desde su interior. En ese sentido, el Prefecto de Carabineros de Curicó, coronel Aldo Borroni, precisó que habrá un dispositivo especial en esas fechas, pero que no se descuidará la seguridad del resto de la ciudad, que es una de las críticas que ha hecho la gente en versiones pasadas. “Pedimos un aumento de guardias de seguridad, atendiendo a que vamos a disponer de menos carabineros para no despotenciar el Plan Cuadrante Preventivo, porque en años anteriores sacábamos personal de otras comunas y despotenciábamos a la población. Ahora vamos a tener un servicio, pero mucho más reducido”, apuntó. La autoridad policial dijo que la idea es que no aumenten los delitos, mientras se realice la popular fiesta en honor al vino. Aldo Borroni precisó que en la Plaza de Armas “habrá dos dispositivos fijos en ciertos horarios y en las noches, cuando converge la mayor cantidad de gente, vamos a contar con rondas de varios vehículos en sectores como Aguas Negras o Sarmiento y de haber alguna complicación, vamos a proceder inmediatamente, pero el grueso lo van a cumplir los inspectores municipales y los guardias de seguridad”, acotó.

COORDINACIÓN

El administrador municipal, David Muñoz, entendió el planteamiento de Carabineros y aseguró que la gente puede disfrutar tranquila de la Fiesta de la Vendimia de este año, como ha sido la tónica. “Nuestra responsabilidad es aumentar el contingente de guardias que cada año lo hemos ido aumentando. Vamos a resguardar las medidas de seguridad, las entradas puntuales que tiene la Plaza de Armas como también las calles cercanas porque llega mucho ambulante que ingresa en forma ilegal”, apuntó. El funcionario puntualizó que se han coordinado con la policía y que la Municipalidad dispondrá de personal necesario para la ocasión. “Manejamos la cantidad de 110 ó 120 porque lo complementamos por un lado con los guardias de una empresa privada más nuestros inspectores y también gente de seguridad vecinal”, dijo. Muñoz agregó que con eso no debería haber mayores problemas, si es que los asistentes tienen un comportamiento adecuado.