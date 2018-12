Coordinan acciones para enfrentar paro anunciado por gremios de la salud

Solo turnos éticos. Alcalde y concejales se reunieron con directores de Cesfam y dirigentes de Consejos de Desarrollo Local.

Curicó. Con la finalidad de dar a conocer antecedentes respecto a la paralización convocada por los gremios de salud para hoy lunes 10 de diciembre, el alcalde Javier Muñoz, junto a los concejales Javier Ahumada, Sonia Maturana, Raimundo Canquil, Leoncio Saavedra y Sebastián Maturana, sostuvieron una reunión con los directores de salud primaria y representantes de los consejos de desarrollo local de la comuna.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Finanzas del concejo municipal, Raimundo Canquil, destacó la importancia de la reunión convocada por el alcalde para informar la situación que está ocurriendo con los gremios. “Establecer que ha habido diálogo, disposición de parte del municipio de poder acotar los puntos que se están pidiendo y poder establecer mesas de diálogos para que esto no ocurra. Señalar que están todas las puertas abiertas para que los gremios sigan negociando, los vamos a escuchar, queremos conocer la contra propuesta para que podamos llegar a una pronta solución”, dijo.

En relación a esta convocatoria, la representante del consejo de desarrollo local del Cesfam Betty Muñoz Arce, Sara Sepúlveda, señaló que “ojalá se llegue a buen puerto, porque estos paros son siempre en desmedro del que más necesita, hay adultos mayores y gente de escasos recursos que necesita tener su consultorio y ojalá solo sea por el día lunes”.

Por su parte, el presidente del consejo del Cesfam Miguel Ángel Arenas, Víctor Briones, manifestó lamentar esta paralización, “pero igual se le agradece mucho al alcalde por llamar a esta reunión para dar a conocer el problema respecto a lo que pasará el lunes (hoy) y así nosotros poder transmitir a la comunidad que el paro será hasta el momento únicamente por ese día”. Por otra parte, la directora (s) del departamento comunal de Salud, Carolina Jofré, señaló que durante la reunión encabezada por el alcalde Javier Muñoz se trabajó con los directores de los establecimientos y con los dirigentes de los consejos de desarrollo local para poder informar respecto al paro. “Informar el punto que no pudimos llegar a acuerdo para destrabar el conflicto con la paralización y poder informarle a la comunidad que vamos a estar en paro de manera de evitar que concurran el lunes y así como también para que comprendan la situación”.

Por último, Carolina Jofré dijo que cada recinto de salud va estar con sus directores estableciendo un plan de acción para poder ir dando solución a los problemas que puedan producirse con urgencia. “La idea es que haya un turno ético que pueda ir satisfaciendo alguna demanda especial de la población. Pedirle a la comunidad para que nos ayude no concurriendo el lunes 10 de diciembre (hoy) a los consultorios en esta oportunidad”. En la reunión se informó que los Servicios de Alta Resolución (SAR) estarán atendiendo en horario habitual, desde las 17:00 horas. También se mantendrá la entrega de medicamentos y leche en los consultorios.

JEFE COMUNAL

El alcalde Javier Muñoz lamentó profundamente que los gremios no hayan aceptado las soluciones propuestas responsablemente por el municipio, toda vez que implican un gran esfuerzo administrativo y financiero.

“Lamentamos este llamado a movilización que han desarrollado los trabajadores de la atención primaria de salud, nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo administrativo y financiero para poder responder a cada una de las demandas que ellos nos plantearon en reunión de trabajo con los tres gremios. Nosotros respondimos cada uno de los temas de conformidad a lo que podíamos responder, responsablemente y entiendo que esto no ha sido suficiente para ellos”, dijo. Asímismo, Javier Muñoz destacó que el municipio entrega más de mil millones de pesos al año a la atención primaria de salud, dado que el aporte que realiza el Estado no es suficiente, situación que, dijo, no sólo pasa en Curicó, sino que en la gran mayoría de las municipalidades de Chile.