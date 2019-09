Controvertida salida de gobernadora provincial de Curicó Macarena Pons

Versiones. En un comunicado oficial hablan de renuncia, mientras que afectada reconoció que decisión la tomó por sorpresa.

Curicó. Si bien habían rumores del tema hace algunos meses, sorpresivo fue el anuncio de que Macarena Pons dejaba la gobernación provincial. En un comunicado oficial de solo tres párrafos, el gobierno informó que la otrora máxima autoridad de la puerta norte del Maule, “presentó su renuncia al cargo que se encontraba ejerciendo desde el 11 de marzo de 2018. El Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, aceptó la renuncia de la autoridad a contar del viernes 13 de septiembre”. En el mismo documento oficial se agrega que ese mismo día asumirá como nuevo gobernador el abogado Roberto González Olave, militante de Renovación Nacional (RN). Hasta ahora, el profesional se desempeñaba como asesor externo de la seremi de Salud de la Región del Maule y ha sido uno de los dirigentes locales más activos, que ha tenido la colectividad de derecha en el último tiempo. Actualmente, es el presidente distrital de RN. Incluso, su nombre se manejaba como carta para las próximas elecciones municipales de octubre de 2020.

“FUE SORPRESA”

La versión oficial es bastante diferente a la entregada por la protagonista de esta historia. En contacto con diario La Prensa, Macarena Pons Porcile, reconoció que ayer “se desayunó” con la noticia. “Fue sorpresa. Me pidieron la renuncia hoy día en la mañana (ayer) y tengo que entregar la gobernación el jueves y ya se verá lo que se viene”, aclaró. Ya sea a corto o mediano plazo, la otrora autoridad “no descartó nada” y en el horizonte podría ser candidata a alguna alcaldía, pues admitió que quiere seguir en el servicio público. “No se descarta nada. Lo que me pida el Presidente o quién quiera apoyar, me voy a sumar a eso, una alcaldía…lo que sea. La verdad que no cierro ninguna puerta. Estoy a disposición del servicio público. Eso es lo que me gusta e interesa y seguir trabajando por la gente”, apuntó.