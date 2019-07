Contraloría Regional se pronunció sobre “Feria de las Pulgas”

Instrumento. Ente fiscalizador estima que lo que corresponde es hacer una ordenanza y no reglamento como lo hizo la municipalidad.

CURICÓ. “La información tenida a la vista permite concluir que no se ajusta a derecho que la Municipalidad haya regulado la materia de que se trata mediante un reglamento, que como quiera tal atribución, por mandato legal, debe ser ejercida a través de una ordenanza”.

Esa es una de las conclusiones del informe de la Contraloría Regional del Maule sobre la petición que hizo la gobernación provincial.

Además, hay que recordar que el concejal Francisco Sanz planteó que el ordenamiento de la denominada “Feria de las Pulgas” debía ser con una ordenanza y no un reglamento.

El documento del ente fiscalizador agrega que “deberá esa municipalidad adoptar las medidas necesarias para subsanar la irregularidad expuesta, informando de ello a esta sede de control, dentro de un plazo que no exceda del 24 de julio del año en curso”.

En contacto con diario La Prensa, la gobernadora Macarena Pons señaló que cuando empezaron con la mesa de trabajo el año pasado uno de los puntos fue la ordenanza municipal que iba a permitir fiscalizar.

“Lamentablemente, y no sé por qué, la municipalidad votó por un reglamento, cosa que no nos servía porque eso no permite a los fiscalizadores ingresar, pues el reglamento es solo para temas internos municipales”, dijo.

Agregó que tuvieron que acudir a la Contraloría para que zanjara el asunto. “De aquí al 24 de julio, es decir esta semana, la municipalidad debe cambiar este reglamento en ordenanza municipal, así que estamos a la espera de ello”, apuntó.

“NO ES LEGAL”

El concejal Francisco Sanz se mostró conforme con el dictamen de la Contraloría y espera que el alcalde de la ciudad, tome la medida que corresponde. La autoridad dijo que cuando la municipalidad trata de ordenar a la comunidad civil debe hacerlo a través de una ordenanza.

“Entré en un debate público con el alcalde, quien manifestaba que tenía una atribución de hacer un reglamento y luego hacer un decreto, mientras que yo sostenía que había que apegarse a la ley. La Contraloría fue absolutamente tajante y dice que eso no es legal y que la Municipalidad debe transformar este reglamento al breve plazo en una ordenanza, tal como este concejal lo sostenía”, apuntó.

Sanz precisó que si hay un cambio en el instrumento se podría fiscalizar de mejor forma a los comerciantes que no tienen por qué estár en la popular feria.

“Espero que el alcalde se ajuste a la ley para tener un ordenamiento en cuanto a lo que se puede vender, tranzar, un ordenamiento de las calles, incluso, hasta los límites. Además la ordenanza es el único medio legal que tiene la Muni-cipalidad para poder infraccionar”, indicó.