Consejeros Regionales conocieron la precaria “realidad” de la escuela Santa Emilia

Preocupación. Integrantes de la Comisión de Educación, cultura y patrimonio del CORE, recorrieron las instalaciones del establecimiento ubicado en un callejón de tierra, inmueble en que estudian más de 100 niños.

Curicó. Integrantes del Consejo Regional (CORE) sesionaron ayer en la añosa escuela del sector Santa Emilia, en la comuna de Sagrada Familia, con el objetivo de conocer las condiciones físicas en las que se encuentra este establecimiento, no descartando se elabore un proyecto que permita reemplazar el inmueble, el que se caracteriza por sus precarias características para la permanencia de más de 100 alumnos.

La escuela de Santa Emilia está en un callejón de campo, sin pavimentar, y su construcción data de los años 70, por lo que corresponde a un inmueble de madera, con salas pequeñas en las que caben pocos niños en clases, o en condiciones de hacinamiento. Se agrega que en invierno se cuela el viento y el frío y en verano, o en jornadas como las de ayer, el calor no se soporta. Pese a todo ello, la matrícula ahí, en los últimos años ha ido en aumento.

PREOCUPADOS

“Estamos acá ante la petición del alcalde, que nos expuso la realidad que vive esta escuela y estando aquí nos damos cuenta que los niños no están primero, vemos niños rurales, nobles, cariñosos, que realizan un tremendo esfuerzo para estar en clases, en una escuela que merece tener las condiciones y dignidad que tienen las escuelas en otros sectores” dijo, Juan Valdebenito, Presidente de la Comisión de Educación, cultura y patrimonio del CORE.

Añadió que si uno compara con planteles, por ejemplo de Talca, “no he visto una escuela en estas condiciones y estos niños no tienen por qué no tener las mismas condiciones que los alumnos de otros establecimientos y hoy nos vamos preocupados en hacer todo lo posible, para que estos niños se puedan educar como ellos lo merecen”.

NO SUFICIENTES

En tanto el alcalde Martín Arriagada acotó “que los esfuerzos que realiza la dirección comunal de Educación, con dineros del municipio, no es suficiente para hacer un colegio nuevo, como el que merecen estos niños y por ello es que invitamos a los consejeros para que conocieran esta realidad y pueda ver la posibilidad pensar en una construcción nueva y mejores condiciones para los alumnos y para el sector”.

Lo anterior fue complementado por la consejera Isabel Margarita Garcés, quien indicó “que estamos interesados en colaborar con este establecimiento, ver cuál es el mejor camino, conversarlo con el Intendente y en suma mejorar la calidad de la escuela, de sus salas, los patios y de todo lo que requiera”.

NO NOS ACOMPAÑA

Por su parte la directora comunal de Educacional, Maryaliz Pino, “indicó que acá en esta escuela tenemos uno de los proyectos importantes como comuna, pero que claramente nuestra infraestructura no nos acompaña y es lo que hemos planteado al gobierno regional, con la idea de formular un proyecto al respecto y lograr tener mayor dignidad para los niños, para los profesores en las salas de clases”.

Sobre otras características del inmueble, la profesional mencionó que se posee “salas de clases mal confeccionadas, un patio en altura y en desnivel, que cuando llueve hace que el agua se venga a las aulas, y eso impide que acá se realice un mejor trabajo”, acotó.