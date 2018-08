Confirmado cierre definitivo de empresa Suazo

Reunión. Lápida a la emblemática fábrica la puso la junta de acreedores que vio inviable que siguiera funcionando con el nivel de endeudamiento que existe.

CURICÓ. Si bien era el escenario más esperado, con dolor, pena e impotencia los trabajadores de la empresa reaccionaron a la decisión de la junta de acreedores, la que decidió rechazar la continuidad de giro tras 80 años de historia.

El presidente del sindicato de Suazo, Flavio Fuentes, informó que la decisión pasó, en parte, porque una entidad bancaria terminó el arriendo con la fábrica .

“El Banco Santander no iba a arrendar los terrenos para la continuidad y la empresa Copeval también votó en contra, que era el acreedor más grande. Así es que nos quedamos sin trabajo”, puntualizó.

El dirigente agregó que ahora deben concentrarse en cómo se realizarán sus pagos. “Concentrarse en que nos paguen nuestras indemnizaciones por años de servicio y todo lo que corresponde a las remuneraciones”, dijo.

De paso criticó al actual Gobierno. “Quisiera decirle al Presidente Piñera que dónde están los tiempos mejores. Se han cerrado empresas en la Séptima Región…. emplazarlo a que vea la problemática que tenemos”, acotó.

GRACIAS POR TANTO

En medio de insultos y monedas que le lanzó un grupo de trabajadores, el abogado de la empresa Suazo, Juan Esteban Puga, reiteró que la mejor decisión era la que se tomó debido a que la crisis llevaba muchos años.

“Tratamos de vender la compañía y no hubo ningún interesado. Se investigó por empresas que todos conocen como Iansa, Watts y varios fondos de inversiones, pero el negocio no daba para más, pues se sabe que las empresas de pastas chicas no son competitivas en el mercado”, enfatizó.

En tanto, a través de las redes sociales, la empresa Suazo lamentó el triste final luego de 80 años de historia.

“Hasta siempre amigos, con una tristeza enorme damos las gracias por tanto. Nuestro sabor natural vivirá por siempre”.

QUÉ VIENE AHORA

La liquidadora deberá concretar un remate de la fábrica, donde lo ideal es que aparezca un oferente y la compre completa. De esa forma, varios trabajadores podrían recuperar sus puestos, según su abogado Roger Meléndez.

“Eso podría ser positivo si cabe la posibilidad de algún interesado, entiendo que existen, en hacerse cargo de este negocio podría existir la posibilidad, tal vez, de una recontratación. Es solo una suposición”, aclaró.

El profesional afirmó que lo ideal es vender como unidad económica para obtener la mayor cantidad de dinero, aunque no alcanzará para pagar toda la deuda que suma en total 11 mil millones de pesos. No hay que olvidar que 150 personas quedaron de brazos cruzados y esperan por el pago de sus finiquitos e indemnizaciones. Ayer se avanzó algo en el tema del remate y ya se decidió al martillero y el 21 de este mes se verán otros detalles.