Conductor sigue preso por atropello fatal a menor en Rauco

Sin novedades. Tomando en cuenta que no ha habido información nueva en la investigación, tribunal rechazó cambiar prisión preventiva por arresto domiciliario total.

CURICÓ. El tribunal de Garantía de esta ciudad determinó mantener la prisión preventiva para Nelson Andrés Gómez Gómez, quien el 24 de abril pasado atropelló fatalmente a Zoe Yefe Araya, de 15 años, en el sector de El Llano, en la comuna de Rauco.

En la audiencia, registrada la mañana de ayer, el magistrado Mauricio Aravena mantuvo la medida cautelar, la que fue solicitada en la formalización de cargos por parte de la Fiscalía y los querellantes, por considerar al imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. Recordar que Gómez está acusado de no detener la marcha, no prestar ayuda a la víctima y no dar aviso a Carabineros.

Uno de los argumentos del abogado defensor Marco Rivera para cambiar la prisión preventiva por el arresto domiciliario total fue que, a su juicio, el acusado está cumpliendo en forma adelantada una condena. Además, esgrimió que su defendido tenía un buen arraigo social y que no había peligro de fuga. Además, sacó a colación otros casos similares, donde los imputados están bajos medidas cautelares menos gravosas.

REACCIONES

Al término de la audiencia, el padre de la víctima, Juan Yefe, se mostró conforme con la resolución judicial y espera que el culpable de la muerte de su hija esté el mayor tiempo posible tras las rejas.

“Esta lucha va a seguir. Llevamos cinco meses de un dolor implacable, una lucha día a día por levantarme, a mis hijos y mi señora. La ley da un año (de prisión), pero ojalá sea mucho más. Mi hija no tuvo la culpa, él iba borracho, todos lo conocemos en El Llano”, apuntó.

En tanto, el abogado querellante Nelson Díaz calificó como ajustado a derecho lo resuelto por el tribunal.

“Yo me preguntaba qué nuevo antecedente o circunstancia hay y la verdad que ninguno. La defensa se limitó a reiterar lo que ya ha sido rechazado dos veces por este mismo tribunal y por la Corte de Apelaciones de Talca. Por lo tanto, las circunstancias no han cambiado y el imputado sigue siendo un peligro para la seguridad de la sociedad”, indicó.

Se espera que la defensa de Gómez recurra nuevamente al tribunal de alzada para tratar de modificar la medida cautelar que pronto cumplirá medio año.