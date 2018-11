Concejo municipal conoció propuesta de reglamento de uso para “Feria de las Pulgas”

Debate. Los miembros del concejo coinciden respecto al diagnóstico que presenta dicha feria, la cual literalmente “se ha desbordado”, presentándose muy lejana a su “espíritu original”, que era la venta de artículos usados o de segunda mano.

CURICÓ. En el contexto de una sesión de carácter extraordinaria, el concejo municipal conoció el detalle de la propuesta de reglamento de uso que busca regular la instalación y funcionamiento de la denominada “Feria de las Pulgas” de Curicó, ubicada al surponiente de la ciudad. En términos generales, los miembros del concejo coinciden respecto al diagnóstico que presenta dicha feria, la cual literalmente “se ha desbordado”, presentándose muy lejana a su “espíritu original”, que era la venta de artículos usados o de segunda mano. “Lo que no podemos hacer es transformar la Feria de las Pulgas en una feria libre, porque justamente eso significaría que esto se siga creciendo y afectando la calidad de vida de los vecinos del entorno”, señaló al respecto en tal instancia el alcalde, Javier Muñoz. Por lo mismo, lo que se propone es autorizar “el pequeño comercio destinado a la venta de artículos de segunda mano y en desuso, artesanías y manualidades, alimentos de elaboración propia, que cuenten con autorización de los organismos de salud competente”, no permitiéndose la venta de “ar-tículos nuevos y aquellos usados, cuya procedencia no se acredite, pudiendo presumirse que se trata de reducción de especies robadas, tales como ar-tículos electrónicos, equipos de telefonía celular y piratería, además de abarrotes, lácteos, remedios de cualquier tipo, frutas, verduras y plantas”.

PERÍMETRO

Otros artículos del reglamento dan cuenta respecto al “perímetro autorizado” donde funcionará la feria, al catastro de cada uno de los puestos asignados (datos que deberán estar en manos del municipio), sus dimensiones y que cada feriante deberá contar con una identificación que será entregada por la municipalidad de Curicó, la cual será de uso obligatorio, entre varios otros puntos. En tal contexto, quienes actualmente detentan un espacio en la feria que no cumplan con alguna de las disposiciones que incluye el citado reglamento de uso, simplemente no podrán mantenerse en ella. De hecho, se espera que un número importante de puestos queden “vacantes” de cara a su reasignación.

FRUTAS Y VERDURAS

Dentro del debate se indicó que respecto a la venta de frutas y verduras, la idea es habilitar un espacio dentro de dicha feria “con las condiciones necesarias” destinado a los “productores debidamente acreditados”, no para el “revendedor” o para personas que provienen de otros puntos del país. Junto con ello se recalcó la necesidad de dar las garantías necesarias al comercio establecido, sin caer en una denominada “competencia desleal”. Además varios concejales coincidieron que la necesidad de “ordenar” dicha feria podría significar para ellos “un costo político”, que se traduciría en la “pérdida de votos”, paso que están “dispuestos a dar”. Tras conocer cada uno de los puntos del reglamento, los concejales plantearon diversas dudas y observaciones, a fin de que puedan ser consignadas de cara al respectivo debate, cuando el tema sea nuevamente ingresado a tabla, a fin de ser aprobado o rechazo en tal instancia.