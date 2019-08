Concejales llevan investigación interna del municipio a la Fiscalía

Jaime Canales y Francisco Sanz. Entre los datos se adjuntó una carta renuncia de una funcionaria municipal, misiva que fue posteada en redes sociales.

Los concejales Jaime Canales y Francisco Sanz arribaron hasta las dependencias de la Fiscalía de Curicó a fin de disponer una serie de antecedentes que circulan en redes sociales, y que, según ellos, se trata de datos que “merecen ser investigados por la justicia”, respecto de hechos “irregulares” que habrían acontecido al interior de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Al respecto el concejal Jaime Canales señaló que “hemos ingresado todos los antecedentes ante el Ministerio Público de las últimas denuncias que ha habido en la Municipalidad que dan cuenta de un tráfico de empresas que se han formado para compras de alimentos para cócteles y otros eventos que estarían siendo adquiridos por Dideco, pero que no hay nada concreto y como no hay nada concreto, hemos decidido ingresar estos antecedentes, para que sea el fiscal quien los investigue, ya que, ya ha sido denunciado ante el concejo municipal y el alcalde a instruido un sumario, pero esto no nos deja tranquilos, porque han aparecido más antecedentes y por lo mismo cumplimos con nuestro deber de ponerlos ante el Ministerio Público para que, en paralelo, la fiscalía pueda hacerse cargo de ellos e instruya una investigación”.

SOLICITUD FORMAL

Del mismo modo el concejal Francisco Sanz, se refirió a esta acción señalando que “habían rumores fuertes” sobre el “mal uso de fondos para comprar insumos de alimentos dentro de la Dideco, en especial de un ex director que hubo ahí. Nosotros hicimos la consulta al alcalde y éste nos confirmó que existía la denuncia por parte de la actual directora de Dideco, que nos parece muy bien que así se haga, y que él ha ordenado una investigación sumaria. Pero el día de ayer (martes) se sumó un nuevo antecedente, no menor, como lo es una carta renuncia de una funcionaria de confianza del alcalde, quien es, además presidenta del partido Demócrata Cristiano comunal, en la cual (la misiva) ella expone que tiene conocimiento de irregularidades permanentes dentro de la Dideco, enumerándolos y detallándolos. Por lo tanto esta carta resulta de mucho interés, creemos nosotros, para que se inicie una investigación formal ante el Ministerio Público de Curicó y además, al ser concejales, funcionarios públicos, tenemos doble responsabilidad y no podemos hacer vista gorda de esto, más aún cuando esta carta tiene un nombre, una firma y una cédula de identidad, para que Fiscalía pueda investigar”.