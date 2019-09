Concejales curicanos se manifiestan por ubicación de estación de trenes

Polémica. Raimundo Canquil, Sebastián Maturana y Francisco Sanz quieren que quede en el mismo lugar de origen; en tanto, Mario Undurraga, está a favor de su reconstrucción indiferente de la ubicación y que sean recursos privados.

Curicó. Una ola de comentarios y opiniones ha provocado la noticia que indica que la histórica estación de trenes de Curicó, ubicada en calle Maipú 657, a pasos del terminal de buses de la ciudad, podría trasladar sus oficinas a un terreno perteneciente al principal centro comercial ubicado en el sector surponiente de la comuna (Mall Curicó), esto debido a que la empresa aportaría una importante suma de dinero para dicho propósito, lo que para algunos concejales de la comuna significaría que esto solo traerá beneficios económicos para este particular, mientras que otros apuestan por su reconstrucción indistintamente el lugar en que se emplace.

El concejal Raimundo Canquil se refirió a esta situación señalando que la información que dio a conocer hace un tiempo el Presidente Sebastián Piñera “es bastante difusa” porque establece un fondo de desarrollo para algunas obras públicas en la Región del Maule, entre ellas, mejorar los servicios de trenes y la reconstrucción de la estación de la ciudad, con un monto a nivel nacional que supera los 115 millones de dólares.

“Está difusa la información, no hay claridad, no se sabe si estos fondos van a ser del Estado de Chile para establecer una inversión importante de ferrocarriles en la Región del Maule y ya empezamos con la letra chica. Yo creo que los curicanos debemos tener claridad porque también esos trenes van a pasar a una velocidad no menor, por lo tanto, si se quiere cumplir con los horarios fijados en el proyecto para el año 2022, por ende, nosotros, los curicanos, necesitamos que la estación se mantenga donde está ubicada, que se restaure nuestra estación y que la estación esté contemplada como originalmente lo tenía nuestro patrimonio histórico de Chile”, enfatizó.

“TODOS LA QUIEREN DONDE MISMO”

Otro de los concejales que se manifestó fue Sebastián Maturana, quien dijo que su postura ante cualquier materia siempre estará basada en lo que escucha y percibe de las personas que transitan por el centro de Curicó o en las diversas reuniones en que participa con vecinos y organizaciones de la ciudad, por ende, fue drástico al decir que la estación de trenes debe permanecer en su ubicación actual.

“Yo trabajo en el centro de Curicó, converso con muchas personas que son de acá y de toda la comuna, en donde la mayoría dice que hay que mantener la estación de ferrocarriles donde está. Por la tradición y la historia.

Aquí obviamente la empresa privada económicamente sabemos que lo puede hacer donde ellos están ofreciendo, pero yo me quedo con la opinión de la comunidad en sí, que se debería mantener donde está y que con recursos del Estado se restaure donde mismo”, indicó.

Similar opinión tuvo Francisco Sanz, quien dijo que mover la estación de trenes dos cuadras más al sur haría que la ciudad quede desbalanceada.

“Mi opinión es una sola. La estación de trenes se tiene que reconstruir en el lugar actual. La estación de trenes es la entrada al centro cívico de la ciudad y de los servicios. Cuando la gente se baja del tren con lo primero que se encuentra es con una calle comercial Prat y al fondo el cerro Condell, por lo tanto quedan inmediatamente insertos en el centro cívico de la ciudad. Agradecemos enormemente las gestiones del mall, pero sacar la estación de trenes más hacia el sur quedaría la ciudad más hacia el sur, quedaría la ciudad desbalanceada, por lo tanto, aquí no cabe otra razón y debe primar la lógica, la tradición, un sentido de estética, arquitectónico y funcionalidad, aquí el Estado va a tener que sacar platita, las autoridades correspondiente van a tener que sacar los ‘cocodrilos’ y reconstruirnos a los curicanos la estación de trenes donde corresponde que es la ubicación actual”, vociferó.

“NO PODEMOS ESPERAR MÁS”

Con la finalidad de que la reconstrucción de la estación de trenes se realice lo antes posible, el concejal Mario Undurraga reconoció que para él la solución es que la ciudad tenga esta arquitectura indistintamente su ubicación ni de dónde provengan los recursos.

“Si seguimos esperando que el Estado o EFE construya una estación no sé cuánto rato más va a pasar. Para mí la solución es que tengamos una estación y si no la podemos tener donde está y eso significa que hay que desplazarla o llevarla a otro lugar o que un privado la construya acá o en otro lado, a lo mejor esa es la solución definitiva. Obviamente estoy diciendo algo que a lo mejor no es lo políticamente correcto porque todos han dicho que tiene que estar aquí en el patrimonio, es lo que todos quisiéramos, como también, tener nuestra Plaza de Armas recuperada con el Club de la Unión, con el Banco BCI, con el edificio de La Prensa o con la estación de ferrocarriles tal como estaba antes del terremoto, pero vamos a cumplir 10 años del terremoto y no tenemos soluciones, entonces barajar otras alternativas me parece bien”, aseveró.

Sin embargo, Undurraga quiso ir más allá y señaló que para este tipo de obras sería fundamental que se respetara el Plan de Reconstrucción Sustentable de Curicó (Pres Curicó) que diseñaron empresarios de la comuna y cuyo objetivo general es el de “incentivar el desarrollo urbano sustentable en lo económico, social y ambiental, que conduzca a la rehabilitación de las zonas afectadas por el terremoto (…)”.