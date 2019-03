Concejal pone voz de alerta por Plan Regulador Intercomunal

Rechazo. Mario Undurraga señaló que este plan lleva más de 15 años en desarrollo y recién hace algunos días fue entregado al Serviu para su aprobación. Concejales piden que se rechace por parte del GORE por ser extemporáneo.

El concejal por la comuna de Curicó, Mario Undurraga, se mostró molesto por la demora en la elaboración del Plan Regulador Intercomunal, que estuvo por más de 15 años en desarrollo y recién ahora se entrega para su aprobación en el Ministerio de la Vivienda y el GORE.

Al respecto el edil dijo que “este tipo de plan no puede demorarse más de 15 años en elaborarse, porque queda desfasado con el crecimiento de las comunas involucradas y hacerlo ahora con todos los cambios que han experimentado las comunas involucradas, aparece totalmente extemporáneo e impracticable para el crecimiento urbano de las comunas”.

En este sentido el concejal señala que hay tantas incongruencias en el plan, que lo hacen totalmente desactualizado con la realidad de Curicó y de otras comunas aledañas a la capital provincial. “Hay cosas que aparecen del año 2007, cuando Curicó todavía no sufría el terremoto del 2010 y los cambios urbanísticos que eso implicó, por mencionar algunas, entonces lo que se planificó ya no es posible porque las ciudades en 15 años cambian bastante y es eso lo que nosotros como concejales queremos hacer para que este plan no se apruebe y se realice otro, más rápido, eficiente y con proyección para que el crecimiento de las ciudades no se transforme en un dolor de cabeza para los habitantes”, manifestó.

SIN CONSULTA

En esta misma línea, el concejal Mario Undurraga, agregó que “además esto ha sido inconsulto, no se les preguntó a las autoridades respectivas, en este caso, los alcaldes de las comunas interesadas, ni mucho menos a la ciudadanía, que es vital para que todos conozcamos qué se puede construir, dónde se puede hacer, qué tipo de construcción, etcétera, y eso no puede ser a pesar que yo les pregunté a la empresa encargada de hacer el Plan Regulador Intercomunal y me señalaron que sí lo habían hecho publicando un tema sobre medioambiente en el hall de la Municipalidad…eso es como si no se hubiese hecho nada”, señaló.

Finalmente el concejal Mario Undurraga añadió que se van a tomar las medidas administrativas respectivas, para conocer con más detalles qué pasó con este proyecto y cómo fue construido para demorarse más de 15 años en ser entregado.