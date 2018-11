Con 10 haitianos de Curicó iniciará “Plan Retorno”

Vuelo. Mañana miércoles un avión de la Fuerza Aérea trasladará a su país de origen a las personas que optaron por dejar Chile.

CURICÓ. A pocas horas de retornar a su país se encuentran alrededor de 170 ciudadanos haitianos, donde hay 16 que viven en la provincia curicana. De esa cifra, 10 se subirán al vuelo que tiene programado la Fuerza Aérea de Chile, FACH, para mañana miércoles. El encargado del departamento de Extranjería de la gobernación provincial, el abogado, Juan de Dios Cardemil, señaló que “haciendo las consultas con ChileAtiende, que es el estamento que procesa las solicitudes, hay 16 personas de origen haitiano inscritas en los vuelos que está programando el gobierno”, apuntó. El profesional señaló que viajarán haitianos de varios puntos del país, donde la mayoría se concentra en la Región Metropolitana. “El primer vuelo de la FACH sale este miércoles, donde se inscribieron más de 170 personas. El grueso de los interesados son de la Región Metropolitana, siendo Estación Central la comuna con más inscritos”, apuntó. Cardemil precisó que las personas inscritas deben esperar una comunicación oficial para ser considerados en los vuelos. El gobierno está facilitando el trámite, incluso, disponiendo de movilización para que lleguen al aeropuerto en la capital.

CIFRA BAJA

Juan de Dios Cardemil afirmó que la iniciativa “Plan Retorno” está avanzando lento, pues a su juicio, muchos extranjeros aún tienen la esperanza de radicarse o permanecer la mayor cantidad de tiempo en nuestro país. “Es un número bajo y eso responde a que no va a ser como los números de las personas que se regularizaron. Obedece a que el grueso de la población haitiana no quiere retornar a su país debido a las condiciones precarias en las que se encuentran”, sostuvo. El encargado del departamento de Extranjería de la gobernación provincial de Curicó añadió que este proceso recién está partiendo y que no tiene fecha de término. “Este proceso se inició a principios de este mes y no tiene una fecha límite. Los vuelos se irán programando en la medida que vayan aumentando la demanda y el número de inscripciones”, dijo. El profesional puntualizó que se pretende ampliar este plan a los ciudadanos colombianos y dominicanos, pero que eso recién está en etapa de estudio.