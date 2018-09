Comunidad y organizaciones critican poca efectividad de Ley Cholito

Postura. Existe la percepción que se ha producido un aumento de perros abandonados y que la iniciativa no está siendo efectiva.

Curicó. A un año de la promulgación de la Ley Cholito, existe la percepción en la comunidad y en las organizaciones animalistas que se ha producido un aumento de perros abandonados y que la iniciativa no está siendo efectiva.

La exigencia de un chip identificatorio para las mascotas hizo que muchos animales fueron abandonados por sus dueños por el temor de ser multados por los organismos competentes.

Si bien el plazo para inscribir a las mascotas es hasta el 12 de febrero del 2019, el desconocimiento de parte de la comunidad ha generado un creciente abandono de éstas.

A esto se agrega la poca responsabilidad que tiene la comunidad que tiene una mascota que, al menor destrozo que ésta provoca, lo botan a la calle; algo parecido ocurre cuando las hembras están en celo. Situación que podría evitarse si se accede a los distintos operativos de esterilización que realiza el municipio y las organizaciones animalistas.

Si bien la ley establece multas para quienes incurren en el abandono, éstas no son lo suficientemente altas (un millón 400 mil pesos). Esto hace que no se genere un precedente para que las personas no incurran en este delito.

Otro aspecto importante se refiere a quiénes son los entes encargados de fiscalizar el cumplimiento de la ley. Para el municipio, son carabineros e inspectores municipales los que deben aplicar las sanciones correspondientes; pero en la práctica esto no ocurre y cada día son más los canes, que tuvieron un hogar, y que hoy andan en la vía pública en búsqueda de alimento.

RAZAS PELIGROSAS

La ley establece la existencia de un Reglamento de Razas Peligrosas, lo que genera la obligatoriedad para los dueños de éstas de inscribirlas en un registro. Esto aún no se ha hecho efectivo y tampoco se fiscaliza el cumplimiento de las medidas de seguridad que deben emplear quienes salen a pasear con estos perros, uso de bozal, arnés y correa, además de contratar un seguro de responsabilidad civil.

También la iniciativa legal obliga a los dueños tomar un curso de adiestramiento y obediencia; y las casas deben tener cerco seguro y espacio adecuado.

ORGANIZACIONES

Las agrupaciones animalistas no dan abasto con el alto número de perros abandonados en diversos sectores de la comuna. Si bien en un porcentaje mínimo, éstos son dados en adopción; son varios los que no encuentran hogar y deambulan en las calles enfrentando los diversos peligros que esto conlleva.

Esta situación se ve agravada con que solo existen dos caniles en Curicó, uno de los cuales es administrado por la Sociedad Protectora de Animales; y el otro, está en manos, del municipio curicano. Ambos recintos están copados ya que a diario personas dejan a sus mascotas en la puerta de los albergues.

“No solo basta con promulgar y repetir el mensaje de tenencia responsable, exigiendo solo a los dueños de mascotas innumerable cantidad de reglas, si no existe un ente fiscalizador que primeramente castigue el maltrato y abandono. No existen los albergues y las organizaciones animalistas no dan abasto para abordar todos estos casos”, planteó la vicepresidenta de la Fundación Paticorta, Liliana Fuenzalida Moraga.

“Solo cuando se castigue ejemplarmente a los responsables de tanto abandono existente en la actualidad, podríamos comenzar a hablar de tenencia responsable”, enfatizó.

ORDENANZA

En tanto, Paulina Bravo de la ONG AMAN Derecho y Educación reconoció que se ha producido una tardanza en la elaboración de los reglamentos y ordenanza municipal que regulará el cumplimiento de la tenencia responsable de las mascotas.

“De hecho, algunos reglamentos tuvieron que ser modificados debido a que la comunidad manifestó su desacuerdo, sobre todo aquel que impedía alimentar perros en la calle”, resaltó.

También la activista animal expresó que esto ha afectado la elaboración de la ordenanza municipal ya que para avanzar en ella tienen que estar listos los reglamentos.

“Esto ha hecho que no se puedan aplicar sentencias en aquellos casos de maltrato animal”, aclaró Bravo, quien agregó que la ley establece multas que pueden alcanzar un millón 400 mil pesos pesos.

Se espera que la ordenanza municipal de Curicó esté lista durante las primeras semanas de octubre.