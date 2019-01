Comienza cobro por estacionarse en sector interno de la plaza de armas

Desde este miércoles 2 de enero se hace efectivo. En noviembre se aprobó de manera unánime la concesión de la empresa que estará a cargo del estacionamiento y parquímetros en las calles de Curicó durante cuatro años.

CURICÓ. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Este mes de enero se inició el cobro por estacionarse alrededor de la Plaza de Armas.

La idea principal que tiene esta medida es incentivar que las personas dejen sus automóviles más alejados de la zona centro para darle más fluidez al tránsito vehicular.

En conversación con el diario La Prensa, el vicepresidente de la comisión de Infraestructura del concejo municipal, Sebastián Maturana, recordó que estacionar en ese lugar será más caro que en otras calles.

“Hay que tomar en cuenta que la ordenanza empieza a regir el 1 de enero de 2019. Se trata de la prohibición de los estacionamientos de la Plaza de Armas. Se podrá, pero pagando un costo que será casi dos mil pesos por hora”, recordó.

La autoridad sostuvo que con la medida se evitarán los partes a personas que no respetaban la prohibición. “La finalidad es que constantemente durante el año se han cursado muchos partes y la idea es evitar ese tipo de actividades que muchas veces terminan en críticas a la Municipalidad”, indicó.

Cabe mencionar, que en el mes de noviembre se aprobó de manera unánime la concesión de la empresa que estará a cargo del estacionamiento y parquímetros en las calles de Curicó durante cuatro años.

MUCHOS AUTOS

Sebastián Maturana afirmó que con el cobro de parquímetros en la Plaza de Armas se enfrentará un tema delicado como la falta de estacionamientos debido al gran parque automotriz que hay en la comuna.

“Lamentablemente, estamos en una ciudad con mucha congestión vehicular y realmente es una buena medida por el momento, ya que no se ven otras alternativas debido a que casi no quedan espacios para estacionamientos”, acotó.

Para que la gente sepa la empresa Ingeniería y Transportes Epark Spa fijó la tarifa de 16 pesos por minuto en las calles céntricas y 32 pesos por minuto en el borde de la Plaza de Armas.

No hay que olvidar que en las últimas semanas se ha intensificado la fiscalización por parte de los inspectores municipales, por ende las personas que estacionen en lugares prohibidos recibirán las sanciones correspondientes.