Comenzó juicio en contra de conductor ebrio que mató a dos jóvenes en Teno

Delito. Fiscalía lo acusó de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y solicitó una pena de 10 años de cárcel.

CURICÓ. Tres días duraría el juicio en contra de Jorge Andrés Cáceres, de 34 años, acusado de conducir en estado de ebriedad y quitarle la vida a dos jóvenes ciclistas, hecho ocurrido a la altura del kilómetro 1 de la ruta J-415, la tarde del 31 de diciembre de 2017.

En la primera audiencia, en la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, la fiscal Leticia Flores describió lo que sucedió esa fatídica jornada previa al inicio de un nuevo año. “El imputado conducía un vehículo motorizado en manifiesto estado de ebriedad y debido a eso y sumado a una velocidad que para esta fiscal no es razonable y no estar atento a las condiciones del tránsito, pierde el control del móvil y colisiona a los ciclistas que se desplazaban por la berma”, indicó. La profesional precisó que solicitó 10 años de cárcel y que ahora “el tribunal tendrá que determinar, si estima que la pena que está solicitando la fiscalía se ajusta a la norma o estima que es una pena inferior la que le corresponde. El Ministerio Público no reconoció la atenuante de irreprochable conducta anterior”.

Los abogados querellantes se sumaron a la solicitud de la fiscalía y pidieron además cinco años de prisión por no detenerse, no prestar ayuda a las víctimas y no informar del hecho, lo que es rechazado por la defensa del acusado.

FAMILIA

En el lugar del accidente murió Hernán Gatica, de 16 años y conocido como “El Shava”. Su padre, José Ignacio Gatica, espera que se haga justicia. “Lo único que esperamos es que realmente se haga justicia y para mí es que esté encarcelado de cinco años para arriba. Si fueran los 10 años genial”, admitió.

La otra víctima fatal fue Ignacio López, de 17 años y conocido como el “Nacho”, quien perdió la vida en el Hospital de Curicó. Su padre, Roberto López, sostuvo que “ojalá pague el daño que nos hizo. No nos va a devolver a los niños, pero que pague con los más años que se pueda. Con los 10 años no estoy conforme para haber matado a nuestros hijos, es muy poco”.

Trascendió que este juicio terminaría mañana viernes, día en que se podría dar a conocer el veredicto, es decir, si el imputado es absuelto de los cargos que se le acusan o si es condenado.

PERDÓN

El imputado hizo uso de su derecho a hablar en estrado. Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, pidió perdón a los familiares de las víctimas. “Pedirle perdón a los familiares por el dolor que les causé. Vuelvo a reiterar que lo que más me afecta es que los veía todos los días. Entiendo su dolor”, apuntó.

Además, Jorge Cáceres desestimó la versión de la parte querellante en cuanto a que no auxilió a los jóvenes atropellados. “Me bajo del vehículo y veo al vecino que vive al frente mío, lo veía siempre todos los días. Respiraba muy agitado, no hallaba qué hacer”, contó. Agregó que al mirar para atrás divisó a su hermana que tenía en sus brazos al otro accidentado y puntualizó que no dio aviso a Carabineros porque no tenía su celular.