Comenzaron partes empadronados en las inmediaciones del terminal de buses

Medida. Autoridades señalaron que iniciativa se extenderá en toda la provincia.

Curicó. A través de las cámaras de vigilancia instaladas en varios puntos de la ciudad, Carabineros constatará las infracciones a la Ley de Tránsito y, de esa forma, sacará partes empadronados a los choferes de microbuses interurbanos que “toman” pasajeros en las cercanía del terminal, especialmente, en calle Prat y O’Higgins. En ese sentido, la gobernadora provincial, Macarena Pons, señaló que en esa labor se requería como mínimo seis efectivos, los cuales podrán ahora dedicarse a prevenir delitos. “Habiendo un carabinero que sea testigo de la infracción, se toma una fotografía de esa imagen, se manda al Juzgado de Policía Local y queda un parte empadronado para el infractor”, acotó. La autoridad puntualizó que de esa manera se operará en toda la provincia. “En todos los puntos donde tengamos conflictos de este tipo y tengamos la tecnología suficiente con cámaras de la calidad necesaria, vamos a comenzar ese trabajo para poder liberar carabineros que estén haciendo las funciones tanto de prevención como fiscalización en otras áreas y poder nosotros normar el tránsito y dejar que empiece a haber más flujo y poder desatorar lugares como éste (calle Prat) donde teníamos en una cuadra a veces 15 minutos de espera”, indicó.

“NO GANAMOS NADA”

En tanto, el subprefecto de los servicios de la Prefectura de Curicó, comandante Juan Ulloa, calificó como muy positiva la iniciativa anunciada, pues a su juicio, la comunidad es la gran favorecida. “Con una infracción más no ganamos nada, pero sí podemos prevenir algún tipo de accidente que es lo que ocurre muchas veces en el terminal de buses donde la gente hace estos paraderos donde no están autorizados”, sostuvo. La autoridad policial precisó que la idea es no cursar infracciones, sino que no se cometan debido a que su valor es bastante alto. “Es un mínimo de 50 mil pesos, o sea una cifra importante para cualquier persona que trabaja perder ese dinero”, apuntó. El comandante Ulloa llamó a la comunidad a evitar hacer parar a los microbuses en lugares no habilitados.

“Esta falta es por eso, por la comodidad de la gente. Caminar un poco no le hace mal a nadie, pues acá hay un terminal muy cómodo y hay que tomar el bus en ese lugar y no tentar quizás al conductor por un poco de dinero una infracción que le va a salir harto más cara”, dijo.