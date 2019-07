Colegio Initec Curicó se convirtió en ganador de concurso nacional

Reconocimiento. El establecimiento fue el único en obtener este premio en la Región del Maule. El video ganador abordó la importancia del deporte como herramienta de prevención.

CURICÓ. Con alegría los estudiantes del Instituto de Innovación Tecnológica (Initec) Diego Portales recibieron de manos del alcalde Javier Muñoz; el director regional de Senda, Mario Fuenzalida; la directora del IND Sofía Rengifo y el concejal Javier Ahumada; la directora de Desarrollo Comu-nitario, Pilar Contardo y la encargada comunal de Senda, Claudia Véliz, el premio correspondiente al concurso nacional “Mi Colegio Elige Vivir sin Drogas”.

El concurso realizado por Senda y el Ministerio del Deporte tenía como objetivo elaborar un video vía redes sociales de 30 segundos que abordara temáticas de prevención, es por ello que en la comuna de Curicó, a través del trabajo de Senda y la Municipalidad, se extendió la invitación a los distintos establecimientos educacionales resultando el colegio Initec Diego Portales como único ganador en la Región del Maule, al presentar la importancia del deporte en la prevención. El premio otorgado corresponde a la suma total de 1 millón 250 mil pesos.

ESFUERZO

Ricardo Díaz, director del colegio Initec, se mostró contento por el resultado y el trabajo realizado por los alumnos y alumnas del establecimiento, “para nosotros es muy importante y significativo recibir este premio porque significa el esfuerzo que realiza el colegio día a día en dos áreas importantísimas que nosotros tenemos dentro del establecimiento. Una es la unidad de convivencia escolar que se preocupa fundamentalmente de la prevención y de las drogas y otra área que tiene que ver con la actividad deportiva que es uno de los sellos distintivos que tiene el colegio, en lo cual ambas han presentado este video que finalmente concursó y que por suerte fuimos los ganadores a nivel regional, lo cual viene a demostrar el esfuerzo de quienes crearon este video, que fueron particularmente los estudiantes y que viene a reflejar toda la dedicación, convicción y ganas que tienen nuestros estudiantes por desarrollar actividad deportiva y por alejarse de la droga desarrollando actividades que sean sanas en post de su gran desarrollo para el futuro ciudadano que ellos van a desarrollar el día de mañana”.

De igual forma lo manifestó la alumna Juliana Pino, parte del equipo que elaboró el video, “más que nada incentivar a los niños que practiquen deporte porque es algo que en tiempo libre es súper conveniente hacer, yo entreno todos los días y no me queda tiempo para nada más que no sea el deporte y estudiar, es como la motivación de llevar una vida sana con el deporte”.

FELICITACIONES

Finalmente, el alcalde Javier Muñoz destacó este logro, “queremos felicitar al colegio Initec porque han sido acreedores de un premio de los cuales son muy pocos a nivel nacional, se lo comentaba a Ricardo Díaz su director y a través de él estimular y saludar a toda la comunidad educativa que se la han jugado no solo por este tema, sino que por un proyecto educativo integral, donde además el deporte juega un rol importante y la prevención es parte de aquello. Así que felicitarlos, agradecer a Senda que ha lanzado este concurso a nivel nacional junto a los organismos de deporte que ha permitido ganarse este premio y a todos los chicos que participaron directamente en este video que han hecho un trabajo espectacular, así que saludarlos y estimularlos a seguir trabajando en esta línea porque la línea del Initec ha sido muy importante para los jóvenes”.

Cabe destacar que, el premio fue otorgado a un ganador por región y dos en la Región Metropolitana.