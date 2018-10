Colegio Aquelarre entregó galvano de reconocimiento a Madeleine Cortez

Gratísimo encuentro. Todo el alumnado, profesores y directivos, tomaron parte en el merecido homenaje para la arquera de las “Lobitas” que a fines de mes se va a España.

Muchas veces los sueños se ven lejanos, pero cuando se sincronizan entre mente y espíritu, es posible que los sueños se conviertan en realidad. Y en el deporte chileno hay un montón de testimonios que avalan nuestras apreciaciones.

Al medio día del viernes recién pasado, los mil 400 alumnos, profesores y directivos, homenajearon a su principal figura salida de su cuna de balonmano, Madeleine Cortez, quien cumplió su sueño de jugar en dos panamericanos, en Brasil y Argentina, dos mundiales en Hungría y Polonia, en las categorías juvenil y junior, también estuvo en los Juegos Suramericano de Cochabamba con la selección adulta alcanzando la medalla de bronce.

La joven arquera de las “Lobitas” también viajó a España para integrarse a un club profesional que la contrató por la siguiente temporada.

GALVANO

En medio de ese calor humano en el Colegio Aquelarre de Teno, su entrenador formativo Augusto Yáñez Garrido, le hizo entrega de un galvano de reconocimiento a sus grandes logros deportivos. El caluroso aplauso para esta chica de una humildad infinita se escuchó en toda la comuna de Teno.

Diario La Prensa estuvo allí para ser testigo de este homenaje. “La verdad que no me esperaba este reconocimiento para mí que fue grato y satisfactorio que me reconocieran del lugar de donde partí; un tremendo orgullo ser reconocida por todo la comunidad estudiantil.

Efectivamente que no conocía el balonmano antes de llegar al colegio. Ahora he aprendido mucho en los campeonatos y viajes.

-¿Pensaste que te iba a ir tan bien jugando de arquera en el balonmano?

“Cuando llegué no conocía nada, hoy día puedo decir que gracias al Colegio Aquelarre la vida me ha cambiado, a los consejos de mi entrenador Augusto Yáñez ,ahora tengo las herramientas para seguir proyectándome en el balonmano. La verdad que no esperaba llegar a esta instancia, igual uno después con el tiempo y el proceso aprende a no rendirte jamás antes de tiempo, porque ve que las cosas se ponen difíciles pero con perseverancia todo cuánto una desee puede llegar lejos y, que la experiencia de los panamericanos te llevan a dos mundiales y ese era el sueño que teníamos como equipo con las chicas”.

-¿Y ya tienes la experiencia de jugar en España?

“Si, después de todo eso viajé a España a ver el club por el cual voy a jugar la próxima temporada, además jugué un partido de la Copa Navarra y donde se ubica el equipo por el cual voy a jugar. Viajo a fines de mes”, cerró.

ORGULLOS

Augusto Yáñez, se manifestó estar feliz con lo que ha conseguido Madeleine. “Creo que nosotros como Centro Educacional Aquelarre, siempre la preocupación nuestra ha sido primero formar buenas personas y de ahí si resultan buenos deportista para nosotros excelente. Creo que es el tiempo justo que se le reconozca a Madeleine todos sus logros, pues nuestra tarea de formador como educadores y como Centro Educacional Aquelarre, siempre estaremos a que nuestros estudiantes puedan llegar lo más arriba posible en su formación académica y obviamente deportiva”.

-¿Esperó tener una arquera de las condiciones de Madeleine?

“La verdad que no, porque uno se centra más en lo que son los Juegos Escolares e ir a una etapa nacional ocupa los primeros lugares, y de ahí sí de rebote sale una talento como Madeleine, es excepcional, y si son nominados a la selección chilena ya es otro camino que ellos tienen que hacer indudablemente. Siempre lo digo, apoyando, entrenando y en la medida que se vaya avanzando se tiene que seguir también apoyando, yo creo que con esto se abren las puertas para que ojalá otros deportistas nuestros pudiesen llegar al nivel de lo que hoy día se tiene.

En los 20 años del Colegio Aquelarre como institución educacional por primera vez se ha reconocido a una deportista, o sea hoy día desde el año de la creación del Centro Educativo Aquelarre nunca se había hecho esta mención de resaltar a un deportista destacada”, concluyó.

UN EJEMPLO

El director del Colegio Aquelarre de Teno, Gabriel Silva, dijo que Madeleine Cortez, es un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan pero que no se deciden a cumplirlos, ella con mucho tesón y carisma, lo está viviendo. Le deseamos lo mejor, y que con su talento llegue muy lejos en el balonmano, sabemos que no es fácil pero creemos que tiene la fortaleza que lo conseguirá en España”, agregó el director.