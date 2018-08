Club Balmaceda y su larga lucha judicial

Fallo. Abogado de la entidad deportiva afirmó que hace un año la Corte Suprema ordenó la restitución de un terreno donde estaba su antigua sede, pero aún no se ejecuta la resolución.

CURICÓ. Cansada está la directiva del Club Balmaceda, pues hace cuatro años un ex dirigente vendió irregularmente un terreno donde estaba emplazada su sede.

Según el abogado Jorge Sepúlveda, una persona se presentó como representante de la institución y vendió el sitio a Maderas Díaz, terreno que actualmente es usado como estacionamiento.

“En el año 2014 el club que tenía su sede aquí, en la avenida Balmaceda, descubre un día que hay unas maquinarias de construcción echando abajo la sede. Llaman a Carabineros y le muestran la escritura, pero les dicen que hay otra posterior y que el nuevo dueño es Maderas Díaz Sociedad Anónima”, apuntó.

El profesional dijo que la única alternativa fue recurrir a la justicia, instancia en la que hace cerca de un año supieron de una buena noticia.

“Ganamos el juicio en la Corte de (Apelaciones) Talca y en la Corte Suprema, porque ellos se fueron de casación. La orden es restituir el terreno al club, pero no hay indemnización de perjuicio a pesar que hay fotografías, documentos y testigos de que existía la sede”, destacó.

100 MILLONES

Jorge Sepúlveda precisó que el terreno en cuestión fue vendido en 18 millones, pero que con el tiempo la indemnización debiera ser mucho más.

“Calculamos el perjuicio total, incluyendo el terreno, en 100 millones de pesos, pero recuperamos el terreno. Entonces el daño moral y los trofeos que habían serían unos 20 millones”, acotó.

El abogado se quejó del escaso avance que ha habido en el tema penal, donde después de cuatro años no hay ningún formalizado.

“Han habido como cuatro fiscales. Queremos que condenen a alguien ya sea por delito o cuasidelito o lo que sea”, indicó.

El abogado puntualizó que, a su juicio, habría ilícitos como falsificación o uso malicioso de instrumento público.

En ese sentido, afirmó que algo tiene que decir “el abogado que asesoró en la escritura, el notario que autorizó, el secretario primero que intervino en el otorgamiento y el conservador de bienes raíces y sus funcionarios que no se dieron cuenta de la venta irregular.

CONTRAPARTE

Diario La Prensa buscó una opinión de los dueños de Maderas Díaz. No obstante, su representante legal se limitó a decir que no han sido notificados de ninguna resolución judicial. Reconoció que conocen del fallo adverso de la Corte de Apelaciones, pero que desde la Corte Suprema no les ha llegado nada.