“#ChileSinFemicidios”: el enfático mensaje que autoridades mostraron en la cancha

Con la camiseta puesta. Gobernadora Macarena Pons fue acompañada en el césped por la seremi de la Mujer y equidad de Género, Andrea Obrador; de Salud Marlenne Durán; la directora regional de la Mujer, Amelia Paz del Valle, y la directora provincial de Educación, Irene Cortés.

CURICO. #ChileSinFemicidios”. Así versa el lienzo con el que ayer autoridades, funcionarias vinculadas al municipio curicano, al gobierno, mujeres encabezadas por la gobernadora provincial, Macarena Pons, salieron a la cancha del estadio La Granja para insistir ante la comunidad en la necesidad de terminar con los hechos de violencia, entre ellos los que atentan contra la familia y la mujer.

Cerca de 4 mil personas estaban en el estadio, para presenciar el partido entre Curicó Unido y Palestino. Fue en el preámbulo cuando la gobernadora salió hasta el gramado, junto a la seremi de la Mujer y equidad de Género, Andrea Obrador; de Salud Marlenne Durán; la directora regional de la Mujer, Amelia Paz del Valle; y la directora provincial de Educación, Irene Cortés.

NO ES NORMAL

A ellas se sumó la encargada comunal de Seguridad pública, Marisol Torres; la consejera regional Mirtha Segura, además de Patricia Gajardo, esposa del alcalde, entre otras integrantes de diversos organismos locales, todas quienes coincidieron, en que la intención de esta iniciativa, “ChileSinFemicidios”, es generar conciencia, y a la vez participación de la comunidad contra hechos de violencia.

“Queremos visibilizar lo que muchos no vemos porque ocurre entre cuatro paredes, o no vemos porque algunos piensan que la violencia es algo normal, y eso no lo es”, explicó la gobernadora Macarena Pons, añadiendo que “ante los casos femicidios se están realizando campañas, acciones, pero pese a todo no estamos pudiendo evitar algo tan terrible, y ante eso debemos actuar, hacer algo”, dijo la autoridad.

Sobre esto, Pons sostuvo que “hay mecanismos de protección, hay medidas de sanción, Carabineros, Fiscalía, tribunales hacen su trabajo, pero los hechos siguen ocurriendo, y ante eso debemos generar un cambio, en generar conciencia, y convencernos que este es un tema y una responsabilidad de todos”, aseveró.

La seremi de Sernameg, Andrea Obrador, dijo que están en marcha programas, acciones, convenios y coordinaciones para enfrentar el flagelo de la violencia en la familia y de los femicidios. “El gobierno del Presidente Piñera está preocupado del tema y estamos trabajando para fortalecer lo que se tiene, mejorar lo que existe, pero también en promover cambios hoy necesarios”.

Ambas autoridades manifestaron que se potenciarán acciones hoy en curso, además de algunas nuevas tendientes a enfrentar un flagelo, el femicidio, que en Chile este año hoy ha cobrado la vida de una treintena de mujeres, dos de ellas de la región del Maule.