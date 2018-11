Cesfam de Molina comienza construcción en abril de 2019 y llevará nombre de Zoila “Charito” Urzúa

Tras sesión extraordinaria del Consejo Regional. La alcaldesa Priscilla Castillo hizo el anuncio y destacó también la inyección de recursos para Cesfam de Lontué y para ambulancias de la Dirección Comunal de Salud.

MOLINA. Por increíble que parezca, la turística ciudad de Molina no cuenta con un Centro de Salud Familiar (Cesfam), siendo el Hospital Santa Rosa la única opción para quienes padecen de algún malestar. Eso hasta ahora, porque tras sesión extraordinaria del Consejo Regional (CORE), la alcaldesa, Priscilla Castillo anunció que “se aprobaron los recursos para ejecutar este anhelado proyecto por el que hemos venido luchando desde que asumimos nuestro primer período de administración municipal y que beneficiará a miles de molinenses”. En concreto, se trata de cuatro mil trescientos millones de pesos para ejecutar la construcción del Cesfam que estará ubicado en la Villa Región del Maule, cuyas obras deberían comenzar a más tardar entre marzo y abril de 2019.

MÁS QUE UN CESFAM

Hubo más buenas noticias en materia de salud en la reunión, ya que el ente colegiado también dio el visto bueno a cuatro mil quinientos millones de pesos correspondientes a la reposición del Cesfam de Lontué, cuya etapa de diseño se prevé para 2020.

De igual manera, se hizo una reserva de recursos para las postas rurales de Tres Esquinas y El Yacal (800 millones de pesos) y se destinarán ciento noventa millones para la adquisición de ambulancias para la Dirección Comunal de Salud.

“Esto supera los diez mil millones de pesos para la comuna de Molina”, explicó el presidente de la Comisión de Salud del CORE, Patricio Ojeda, agregando que la medida se concretó a través de “un convenio entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional para recintos de atención primaria”, acotó la jefa comunal.

RECONOCIMIENTO

Sorprendiendo a los presentes, la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, anunció que el ansiado Cesfam llevará el nombre de quien enarboló por primera vez esta bandera de lucha hace nueve años: Zoila Urzúa, más conocida como “Charito”.

La aludida expresó que, en un comienzo, fue reacia a la idea, porque “no hago las cosas para que me valoricen, trabajo voluntaria. Pero si ella quiere hacerlo, lo aceptaré”. La dirigente agregó que “Molina me conoce trabajando en las poblaciones desde hace 60 años, incluso en la cárcel durante un sistema no democrático”.

De igual forma, la consejera regional, Cristina Bravo, recordó que “desde cuando yo era gobernadora de Curicó que veníamos trabajando en este proyecto con la alcaldesa y hoy podemos dar a conocer todo lo que se aprobó basado en las necesidades que plantearon los propios vecinos”. La autoridad también aseguró que “nos llevamos como compromiso trabajar en conjunto para que el Hospital Santa Rosa pueda pasar a mediana complejidad”, ya que con ello podría albergar especialidades, una vez que la atención primaria sea traspasada al nuevo Cesfam.