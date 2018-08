Cesfam de Lontué entregó audífonos gratis a pacientes

Programa de Resolutividad. La medida se concretó gracias a un convenio entre la Municipalidad de Molina y el Servicio de Salud del Maule.

MOLINA. Una pronta solución a sus problemas auditivos tuvieron 14 pacientes del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Lontué, en la comuna de Molina.

Gracias a un convenio entre el municipio y el Servicio de Salud del Maule, los usuarios recibieron audífonos de forma gratuita, implementos que les fueron instalados por el propio equipo profesional del recinto.

La instancia corresponde al Programa de Resolutividad, el cual está dirigido a personas inscritas tanto en el citado Cesfam como en las postas rurales, permitiendo anualmente que sus beneficiados puedan acceder a este tipo de productos que difícilmente podrían pagar.

CAMBIO DE VIDA

Pese a las reducidas dimensiones del dispositivo, el efecto en los pacientes es grande, tal como expresa Benjamín Guzmán, habitante de la Villa Primavera.

“Yo antes no escuchaba nada con el oído derecho y ahora está perfecto. No alcancé ni a estar un mes esperando, cuando me dieron la hora para recibir los audífonos; es algo súper caro y no habría tenido para costearlo”, relató.

Por su parte, Juan Maldonado, acotó que “el cambio es total y quiero darle las gracias al consultorio y a la alcaldesa, porque antes Lontué estaba abandonado y ahora es todo distinto”.

En tanto, la jefa comunal, Priscilla Castillo, comentó que “es increíble que con algo tan sencillo podamos cambiarle la vida a las personas. Este programa es maravilloso y hace sentir muy bien a la gente; uno a veces no valora estas cosas hasta que las pierde, así que felicitamos a todas estas personas que recibieron sus audífonos, porque han mejorado su calidad de vida”.