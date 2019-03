Celebran disposición de intendente de restaurar escuela Balmaceda

Consejero regional Manuel Améstica. Colegio está catalogado como patrimonio educacional por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Su satisfacción por la decisión tomada por el intendente Pablo Milad, de poner en tabla la restauración de la Escuela Balmaceda, dañada por el terremoto del 2010, dio a conocer el consejero regional Manuel Améstica.

El consejero curicano, quien por varios años ha estado insistiendo en la necesidad de llevar a efecto esta obra, que haga justicia a un emblemático colegio, considerado patrimonio educacional por el Consejo de Monumentos Nacionales, dijo que ya era hora que se hiciera realidad la solicitud que llevaba haciendo permanentemente en las reuniones del CORE.

FUERTE COMPROMISO

“Me siento inmensamente feliz por la determinación del intendente de poner en tabla el proyecto de la escuela Balmaceda iniciativa que viene desde el 2013 y que ha tenido muchas dificultades para llegar a buen fin, mientras que los niños y comunidad educativa de este colegio ha estado sufriendo los grandes fríos y el barro del invierno y el calor del período primavera-verano. Por eso me hice un compromiso personal a pesar de no haber estudiado en ese colegio de sacar adelante la iniciativa porque los niños no pueden pagar los “platos rotos” por la ineficacia de no satisfacer las aspiraciones de la comunidad escolar” , señaló.

También destacó que su insistencia por lograr el objetivo lo llevó a luchar por ello en el período de la Presidenta Bachelet, insistiendo en cada reunión del pleno del Consejo Regional del Maule y que reiteró su petición en el período del actual intendente y que también lo hizo en reiteradas oportunidades en forma pública.

EN TABLA

“Le dije al intendente y a todos mis colegas consejeros que en todas las sesiones iba a seguir insistiendo porque el proyecto estaba RS y solo faltaba voluntad, pero gracias a esto ha dado sus frutos y ahora se hace realidad. Espero que en la próxima reunión del pleno del CORE, esté en tabla y por eso agradezco la decisión del intendente porque además él fue alumno de este colegio y me decía que él más que nadie quería sacar adelante este proyecto”, destacó Améstica.

Con respecto a los recursos, el consejero expresó que los cerca de 3 mil millones que costará la restauración, serán financiados con un 50 por ciento cada uno por el Gobierno Regional y por la Subdere en su área de patrimonio.