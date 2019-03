Carolina Plaza valoró masiva marcha por Día de la Mujer

Subdirectora nacional de Sernameg. Durante la jornada de ayer visitó diario La Prensa y otros medios de la ciudad.

La alta convocatoria a la marcha convocada para el 8 de marzo fue resaltada por la subdirectora nacional de Sernameg, Carolina Plaza, quien visitó el diario La Prensa en el marco de una gira a esta comuna. En esta sostuvo un encuentro con funcionarios del Centro de la Mujer, ubicado en calle Doctor Osorio con Peña, junto a la directora regional de este servicio, Andrea Obrador.

“Me gustó mucho ver a miles de mujeres en la calle expresando su opinión de manera pacífica. Es una linda expresión democrática”, precisó Plaza, quien reconoció que aún queda mucho por avanzar para cambiar la cultura machista y los estereotipos vigentes.

En ese sentido, la personera destacó la campaña que está impulsando el Ministerio de Educación y que apunta a implementar una educación no sexista.

“Aún falta bastante por avanzar tanto en el ámbito público como privado. Es necesario alcanzar un equilibrio entre hombres y mujeres”, enfatizó.

Este tema será analizado en una jornada que se sostendrá este miércoles en la capital regional. En la oportunidad, los representantes de diversas instituciones públicas dialogarán en torno a la Agenda de Equidad de Género.

FEMICIDIOS

También Carolina Plaza reconoció que algunos organismos no están haciendo bien la pega, lo que hace que las medidas destinadas a proteger a las mujeres, no funcionen. Esto ha llevado a que durante estos tres meses del año se hayan producido once femicidios, cifra bastante preocupante.

“Una parte de nuestras instituciones no ha estado a la altura de las necesidades de las mujeres. Por eso, es relevante el anuncio que hizo el Presidente Piñera respecto a crear un nuevo centro de control y seguimiento de las medidas cautelares”, aclaró Plaza.

“Esta situación debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra sociedad. Estamos hablando de la vida de personas que se han visto amenazadas por sus parejas”, indicó la subdirectora nacional de Sernameg, quien destacó el emplazamiento que hizo la ministra Isabel Plá a las máximas autoridades de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.