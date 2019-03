Buscan beneficiar a 40 microempresarios con implementación de tecnologías limpias

Curicó. Gracias a recursos provenientes del FNDR, 40 microempresarios de la región se verán beneficiados con la implementación de tecnologías limpias. Tal información fue confirmada por el secretario regional de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Felipe Ibarra, quien durante la presente semana visitó las dependencias del diario La Prensa, instancia que aprovechó además para profundizar respecto a otras materias relacionadas a su actual labor. La idea es buscar asociarse con diferentes gremios que requieran la implementación de tecnologías que permitan mejorar los servicios que entregan, por ejemplo, en el ámbito del turismo, los vinculados a la fabricación de pan, entre otros. “Acá en la provincia de Curicó, nosotros hemos trabajado con el gremio de turismo, donde hemos implementado, específicamente en Los Queñes, tecnologías limpias. A una señora le instalamos un termocalentador para sus duchas. Esta señora tenía problemas ya que en su camping y cabañas no tiene agua caliente y gracias a este sistema, ahora puede ofrecer duchas de agua caliente, lo que le ha beneficiado. Tiene más reservas, ayuda al medioambiente, no contamina, no emite gases de efecto invernadero ¿Cómo funciona esto? Nosotros financiamos estos proyectos de un monto de hasta cuatro millones de pesos, con un cofinanciamiento de un 10% más el IVA”, dijo.

PROTOTIPO

En función del Plan de Descontaminación Ambiental, PDA, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático llevó a cabo un financiamiento a Kipus, que es un centro de innovación de la Universidad de Talca, quienes tuvieron a cargo la misión de desarrollar prototipos, en específico, uno electrofiltro. “Se trata de un sistema que está pensado básicamente en los panaderos, que son los que más generan emisiones, por lo mismo se colocan en chimeneas. En el caso de Curicó ya hay tres instalados: Hotel Raíces, Hornitos de Rauquén y Panadería Freire. La gracia de este electrofiltro es que filtra las partículas que son dañinas para el organismo, permite que las chimeneas funcionen sin humo visible. Esto lo pensamos así porque el PDA tenía restricciones de funcionamiento a las panaderías o chimeneas que tenían este sistema de calefacción a leña, este electrofiltro permite su funcionamiento y que no tenga ningún tipo de restricciones”. Como se trata de un prototipo, dicha iniciativa se encuentra en la fase de certificación de cara a implementarlo en más puntos.

ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA

Como se trata de una agencia de carácter regional, de cara a la implementación de mejores prácticas, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático ha impulsado la firma de Acuerdos de Producción Limpia (APL) con diversos gremios, todos de carácter voluntario. “Actualmente nosotros tenemos seis APL, que son básicamente en los rubros de turismo, frutillas, vinos, berries del Maule Sur, polinización y mermeladas caseras. Se trata de una relación público privada donde está la agencia como ente coordinador, está el gremio por otro lado y además participan todos los servicios competentes con cada APL”, acotó. De cumplir con todas las metas exigidas, la agencia otorga un sello de identificación que da cuenta del desarrollo de buenas prácticas en el ámbito productivo. Identificando las necesidades que existan, la idea es a corto plazo ir sumando diversos gremios (panaderos, del rubro de la venta de leña, entre otros) de cara a la implementación del PDA en Curicó.

SEMINARIOS Y TALLERES

Por último, Ibarra formuló un llamado a estar atentos de cara al desarrollo de seminarios y talleres, información disponible en la oficina de la agencia, en calle 4 Sur 729 en Talca. “Cuando implementamos tecnologías limpias, a nosotros nos interesa generar conciencia medioambiental, en base a eso nosotros constantemente estamos haciendo talleres, capacitaciones, seminarios. Desde el 2015 al 2019 hemos capacitado a más de mil 500 personas en temas de producción limpia, por ejemplo, en eficiencia hídrica, eficiencia energética y la economía circular. Durante este año tenemos pensado hacer talleres en las cuatro cabeceras provinciales”.