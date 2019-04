Autoridades logran mesa de trabajo con Empresa de Ferrocarriles del Estado

Audiencia gestionada por el senador Juan Antonio Coloma. Alcalde Javier Muñoz junto a un dirigente de la locomoción y el parlamentario, plantearon a EFE todos los problemas de la ciudad que urgen solucionar.

SANTIAGO/CURICÓ. En una importante mesa de trabajo gestionada por el senador Juan Antonio Coloma con el presidente del Grupo EFE, Pedro Pablo Errázuriz, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz y el presidente del Consejo del Taxis Colectivos Urbanos y Rurales de Curicó, Francisco Cordero, se abordaron temas de gran relevancia para la ciudad como por ejemplo, el proyecto Camilo Henríquez / Balmaceda, los problemas con vallas en el cruce Doctor Osorio, la reconstrucción de la Estación de Trenes, terrenos abandonados en Sarmiento y personas en situación de calle al interior de sus dependencias.

Como resultado de estas gestiones, el alcalde invitó a los directivos de EFE a conocer en terreno la problemática vial con el fin de que puedan dialogar con los vecinos y dirigentes de la sociedad civil de Curicó, especialmente, por la elaboración del proyecto de mejoramiento del nudo Camilo Henriquez – Balmaceda y Bombero Garrido.

CRUCE CAMILO HENRÍQUEZ

Al respecto, el presidente de EFE señaló dijo que “estuvimos conversando sobre la problemática que existe en Curicó por el cruce ferroviario. Nosotros sabemos que el aumento del flujo genera mayor congestión y la idea es buscar soluciones, principalmente en el cruce de Camilo Henríquez que necesita solución de cuatro pistas. Nosotros estamos muy interesados, vamos a hacer un esfuerzo. Existen algunas normas en EFE que no lo permiten actualmente, pero vamos a buscar la forma y existe la voluntad de la compañía para salir adelante en esto que es fundamental para Curicó”.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Curicó, Javier Muñoz, destacó la voluntad de EFE por buscar soluciones al problema de la línea férrea en Camilo Henríquez.

“Agradecer la voluntad del presidente de EFE para recibirnos en una gestión que hizo el senador Coloma, donde hablamos ampliamente en esta mesa de trabajo junto a Francisco Cordero, las diferentes temáticas de ciudad que tenemos y no solo lo que está pasando con un importante proyecto de rotonda en Camilo Henríquez con Balmaceda, sino que también con lo que está pasando con la Estación de Sarmiento, con la Estación de Curicó, con el cruce de Doctor Osorio y con las personas en situación de calle en diferentes puntos de la línea férrea”, dijo el jefe comunal.

“Hay una muy buena disposición, hemos entregado los antecedentes y le hemos extendido una invitación para que pueda acompañarnos en Curicó y dialogar con la comunidad, dirigentes de la sociedad civil. Nuestro propósito es trabajar mancomunadamente, unidos por un objetivo que es de interés de la ciudad de Curicó. Agradezco a quienes han acogido esta invitación como al senador Coloma y la senadora Ximena Rincón, y sumar nuevas autoridades para que trabajemos en conjunto en la búsqueda de soluciones para nuestra ciudad. ¡Curicó nos necesita a todos!”, enfatizó Javier Muñoz.

TRANSPORTE

El dirigente del transporte, Francisco Cordero, dijo que están tranquilos por la buena voluntad de EFE de solucionar el problema. “Al no ensanchar a 4 vías, este mejoramiento de Camilo Henríquez no tendría ningún sentido. También, le planteamos el problema del cruce de Doctor Osorio, donde las barreras pasan hasta dos horas sin levantarse y nos llamó la atención que los directivos de EFE no sabían del tema. Estamos muy contentos, agradecidos e ilusionados de que el problema en Camilo Henríquez se nos va a solucionar”.