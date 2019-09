Autoridades destacan baja en delitos durante Fiestas Patrias en Molina

Balance. Tras el masivo evento que tuvo lugar en el estadio municipal de la turística comuna, desde el consejo de Seguridad Pública (integrado por Carabineros, PDI y municipio, entre otros), informaron que no hubo fallecidos y se registraron menos ilícitos que el año pasado.

MOLINA. El intenso despliegue policial y municipal durante las celebraciones de Fiestas Patrias dio frutos. Esa es la conclusión que sacaron las autoridades encabezadas por la alcaldesa Priscilla Castillo, en el Consejo Comunal de Seguridad Pública de Molina, tras analizar las cifras que arrojó el reciente feriado.

El positivo balance se debe a la baja cifra de hechos delictuales ocurridos durante el mega-evento que se configuró como el más grande de la provincia de Curicó, destacando además por no haber registrado personas fallecidas, mostrando así una clara diferencia respecto a años anteriores.

Los datos oficiales de Carabineros indican que hubo siete detenidos en estado de ebriedad, dos por lesiones, 3 por conducción con licencia falsificada y un aprehendido por orden judicial.

Se efectuaron, en total, 811 controles de identidad y 545 de tipo vehicular, dando como resultado 71 infracciones de tránsito, 10 por conducción en estado de ebriedad y una por consumo de licor en la vía pública.

MÁS PERSONAL

“Esto se debe principalmente al aumento de la oferta de personal policial, dado que realizamos servicios extraordinarios tanto con efectivos de destacamentos como de la base unidad. Además, reforzamos el servicio de las ramadas, donde gracias a la organización, no ocurrieron hechos que lamentar”, explicó Augusto Álvarez, Capitán de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Molina.

Junto con destacar la disminución de los delitos de robo en lugar habitado y lesiones, el uniformado afirmó que la labor en los barrios se mantuvo, ya que “no se tocó el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva y también reforzamos los dispositivos con otro personal, que se desplegó con horarios diferenciados y focalizados”.

TRABAJO EN EQUIPO

Tras exponer los datos, Álvarez afirmó que el estrecho vínculo con la Dirección de Seguridad Pública del municipio ha sido fundamental, señalando que “estamos coordinados y nos traspasamos información para hacer una planificación de los servicios en los barrios críticos en los que debemos patrullar más”.

Tras la alocución de Carabineros, el Director de Seguridad Pública, Sebastián Vergara, comentó que “estamos contentos por las cifras, ya que no hubo mayores incidentes que lamentar, salvo un incendio.”

Consultado sobre las causas que generaron estos resultados, el profesional argumentó que “a través de Senda realizamos varias campañas de prevención y se nota que llegaron a la gente, generando consciencia sobre no beber alcohol mientras se conduce y celebrar responsablemente. Este es un trabajo que no se detiene, nuestra alcaldesa nos ha encomendado seguir con las labores preventivas, porque la idea es que no aumenten los delitos en Molina”.

Por su parte, la jefa comunal, Priscilla Castillo, explicó que “es muy importante que mantengamos esta colaboración entre el municipio, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y demás organizaciones integrantes de este Consejo de Seguridad, como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la de Adultos Mayores. El constante intercambio de opiniones y aporte de cada uno de los actores ha dado frutos y esperamos seguir por este camino”.