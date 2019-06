Autoridades despidieron a delegación de estudiantes que viajan a Austria

A pocas horas de emprender el vuelo de sus vidas. Alcalde Javier Muñoz resaltó que estos niños llevan “en sus mochilas” los sueños de miles de niños curicanos.

CURICÓ. Los sueños de miles de niños curicanos, acompañarán el viaje de los 18 estudiantes que representarán nuestra ciudad en el torneo internacional de Austria. Como el municipio, a través del DAEM y la Fundación Ganamos Todos, han hecho posible este sueño, fueron despedidos a dos días de su viaje, en un emotivo desayuno junto a sus familias y cuerpo docente.

En el desayuno participaron el alcalde Javier Muñoz, los concejales Javier Ahumada, Leoncio Saavedra, Sonia y Sebastián Maturana, Francisco Sanz, Raimundo Canquil y Jaime Canales; directora (s) DAEM, Margarita Pizarro; el encargado de la Unidad Extraescolar, Ovidio Arroyo; directores de los ocho colegios participantes de la Red Educativa Municipal, padres y apoderados, los 18 niños y los profesores que componen la delegación de deportistas de la Red Educativa Municipal de Curicó, que viajará este sábado con destino a la ciudad de Klagenfurt, Austria.

Los estudiantes fueron despedidos con un grato desayuno, además de entregarles mochilas y el equipo oficial para la competencia para el viaje a Europa. La cálida manifestación fue acompañada con un video que registró el torneo Sub 12 de fútbol Rumbo a Austria, organizado por el departamento de Educación de Curicó y la Fundación Ganamos Todos, como también difundió los sueños de los niños quienes manifestaron su alegría y emoción por el viaje que vivirán en esta gira estudiantil.

“Yo no viajo solo, conmigo viajan los sueños y alegrías de muchos, conmigo viaja mi madre y aquellas horas interminables arreglando mi equipo para jugar, conmigo viaja mi viejo y el brillo de sus ojos cada vez que haga una gambeta, conmigo viaja mi abuelo, el que se llenó de orgullo cuando supo que me iba a Europa a un largo viaje. Yo no viajo solo, viajo con el corazón a mil y los sueños de toda una ciudad”, emocionantes palabras de los propios niños que representan al Colegio Alessandri de Curicó.

SENSACIONES

El alcalde Javier Muñoz, confesó estar feliz por todos los niños que viajan y sus familias, indicando que “es un momento que tiene muchas sensaciones encontradas por los niños, ya que son muy pequeños, entonces, que tengan la posibilidad a esta corta edad de poder conocer otro continente; son 18 horas de vuelo de Chile a Roma, que es el primer tramo. Sin lugar a dudas, que es tremendamente impensado para muchos de nosotros que somos un poquito mayores, por eso estamos contento con estas sensaciones encontradas, pero también con muchas expectativas que estos chicos les va a cambiar un poco las perspectivas del mundo, a una perspectiva de su propia vida, y que las posibilidades que ellos van a tener mañana van a ser mucho más allá que lo que es Curicó mismo. Y por otro lado, uno empieza a soñar porque este equipo del Colegio Alessandri se reforzó con un niño de cada uno de los ocho establecimientos educacionales de la Red Municipal, por lo tanto, pasa a ser casi una selección y eso también nos permite ir por un sueño por qué no llegar a obtener un lugar importante del torneo internacional ya que los chicos tienen las condiciones, tienen el talento y tienen todas las ganas de poder triunfar allá en Austria en el torneo”.

“ES COMO UN SUEÑO”

El profesor de Educación Física, Franco Bello Díaz, a cargo del equipo de fútbol, comentó estar viviendo un sueño, muy emocionado dijo que “si bien en su momento uno sueña con esto quizá cuando chico ser un jugador de fútbol, en el caso mío de estar a cargo de una delegación que viaje en este caso representado a Chile; es como un sueño. Se pensó alguna vez quizá, no era tan fácil que fuese realidad, pero hoy día estamos a horas de llegar a lograr ese sueño. Es una importante responsabilidad, pero creo que los niños se han ido empapando de lo que vamos a vivir han tenido diferentes tipos de charlas donde se ha dado a conocer la responsabilidad que tenemos de representar también a Curicó y a Chile, creo que en ese sentido; estamos todos contentos y esperando disfrutar”.

Finalmente, la jefa (s) del DAEM, Margarita Pizarro, manifestó que “en mi cargo de subrogante y a nombre de Paulina Bustos, decir que esto es la llegada a la primera meta, porque cuando se inició esto se planificó pensando en los niños, pensando en todo lo que van aprender ellos en relación a la cultura y a realizar el sueño que ellos tenían de ser los mejores, por lo tanto nosotros como departamento de Edu-cación estamos orgullosos y muy contentos de todo el proceso que se ha realizado, del apoyo que hemos tenido, en primera instancia del alcalde que desde un inicio nos fortaleció y agradecido también de todo el equipo y de la familia que ha puesto la confianza en nosotros, esperemos que triunfemos, en Austria”.