Autoridades curicanas pondrán “mano dura” en vertedero ilegal

Municipio iniciará acciones legales contra los responsables. Además será declarada emergencia sanitaria dentro de las próximas horas en la comuna, según lo acordado en mesa de trabajo.

Curicó. Medidas rápidas y definitivas son las que está impulsando el municipio curicano y las autoridades gubernamentales, para acabar con un vertedero clandestino que desde hace varios días se encuentra contaminando la ciudad de Curicó, producto de los incendios que en este lugar se generan. A las medidas anunciadas por el municipio, se sumaron las acordadas en reunión del comité comunal de Emergencia realizada la tarde de ayer y que determinó declarar emergencia sanitaria en la comuna.

Al respecto el alcalde Javier Muñoz dijo que el propietario del terreno que está contaminando la ciudad, tiene autorización para recibir escombros en su terreno, pero no para basura “y lamentablemente hemos comprobado que ha recibido residuos domiciliarios en el terreno transformándolo en un vertedero ilegal y no tiene autorización para ello. Se han hecho importantes esfuerzos de bomberos y de emergencia municipal para tratar de contener los incendios que han estado ocurriendo, sin embargo no es suficiente”.

El jefe comunal explicó que se han hecho denuncias al Servicio de Salud del Maule y este organismo ha fiscalizado varias veces el terreno. En el caso de la última fiscalización procedieron a clausurar ese espacio no solo para recibir escombro, sino también para actividades deportivas.

“Si bien el propietario ha manifestado su buena disposición de limpiar el terreno, no se ha realizado, por eso procederemos con dos acciones, una denuncia en la Superintendencia de medioambiente y vamos a iniciar acciones judiciales contra el particular para obligarlo a realizar la limpieza de ese espacio. La Municipalidad ha hecho todos los esfuerzos a través de las direcciones de emergencia, medioambiente, pero no tenemos todas las competencias para llegar mas allá, por eso vamos a ir por la vía judicial. Tenemos que hacer la distinción jurídica para identificar los propietarios y demandar a los que tienen responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Curicó”, dijo.

Por su parte, el concejal Mario Undurraga, presidente de la comisión de Medio Ambiente, hizo un llamado a las autoridades regionales para dotar de un helicóptero que pueda apagar definitivamente el foco de incendio.

“Esto no es responsabilidad de la Municipalidad, pero estamos cooperando y nos sumaremos a todas las acciones legales que se realicen porque esto es impresentable. Una cosa son los escombros y otra muy distinta es la basura”, dijo.

COMITÉ DE EMERGENCIA

Durante la tarde de ayer se llevó a cabo una reunión del comité comunal de Emergencia encabezada por el alcalde Javier Muñoz y la gobernadora Macarena Pons. A esta instancia asistió también el seremi de Medioambiente, Pablo Sepúlveda; el representante de la seremi de Salud, Patricio Fuentes; la concejal Sonia Maturana, Bomberos, Carabineros y varios organismos relacionados con la materia.

Entre algunas de las medidas que se anunciaron, está la declaración de emergencia sanitaria, que deberá realizar la seremi de Salud, con la finalidad de agilizar los recursos de parte de los organismos para extinguir de manera definitiva los incendios que se producen en el vertedero ilegal. Además se llevarán a cabo acciones para clausurar definitivamente este lugar.

Por su parte, la encargada de Medio Ambiente de la municipalidad, Carolina Marín, dijo que en este lugar desde hace tiempo que existía depósito de escombros, sin embargo ha cambiado en los últimos años la institucionalidad ambiental.

“Hoy día tenemos más instrumentos para fiscalizar, sancionar. Hemos estado en terreno junto con la seremi de Salud y la Dirección de Obras, para buscar las acciones dentro de las facultades que el municipio tiene”, dijo.

La dirigente Francisca Orellana Quitral, del sector Guaiquillo Sur, dijo que esta vez fue demasiado grande la quema de neumáticos y la contaminación del microbasural. “Estoy de acuerdo que las autoridades tomen esas medidas. Los vi realmente preocupados”.